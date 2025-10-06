Újabb NATO-ország fővárosának repterét kellett lezárni

A litván hatóságok szerint elindult az egyik legszokatlanabb csempészet az utóbbi években. A hétvégén tucatnyi cigarettacsempész léggömb sodródott be az ország légterébe Fehéroroszország felől. Az eset miatt a vilniusi repülőtér több órára lezárt, harminc járatot töröltek, és hatezer utas rekedt a földön.

Drónok helyett cigarettacsempész léggömb fenyeget (illusztráció)

Fotó: AFP

A cigarettacsempész léggömb nem egyedi eset

A litván válságkezelő központ szerint a hétvégén huszonöt léggömböt észleltek, amelyek közül kettő közvetlenül a repülőtér fölé sodródott. A megtalált léggömbök összesen tizennyolcezer csomag cigarettát szállítottak, és legalább tizennégy léggömb ért földet Vilnius környékén.

A hatóságok szerint a légi csempészet léggömbökkel nem új jelenség, hiszen idén már 544, tavaly pedig 966 ilyen esetről készült jelentés.

A csempészet különösen érzékeny időszakban történt, amikor több drónincidens is feszültséget keltett Európában. A repülőtér forgalmát órákra leállították, miközben a hatóságok próbálták azonosítani a léggömbök útvonalát. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van, és a litván rendőrség a szervezett csempészhálózatot keresi, amely a széljárást kihasználva juttatta át az illegális szállítmányokat a határon. A hatóságok megerősítették, hogy a léggömbök repülési magassága komoly veszélyt jelentett a polgári repülésre.

A botrányos esetről beszámolt a BBC.