Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Friss

Kiderült: Putyin ezeken az útvonalakon érkezhet Magyarországra

Sport

Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?

immunrendszer

Hajhullás, fáradékonyság, gyenge immunrendszer? Ez állhat a háttérben!

47 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szervezet számára nélkülözhetetlen nyomelem, a cink több száz anyagcsere-folyamatban vesz részt. A cinkhiány azonban sokkal gyakoribb, mint gondolnánk – a statisztikák szerint a felnőttek akár 20–40%-át is érintheti.
Link másolása
Vágólapra másolva!
immunrendszeregészségéletmódcinktáplálkozás

A cink segíti az immunrendszer működését, támogatja a hormonháztartást, a sebek gyógyulását és a haj, valamint a körmök egészségét. Ha ebből az esszenciális nyomelemből hiányt szenved a szervezet, annak számos, gyakran nehezen felismerhető jele lehet - írja a FOCUSonline.

osztriga, cinkhiány, cink
Cinkhiány: Az osztriga a természet egyik leggazdagabb cinkforrása
Fotó: Pexels

A cinkhiány leggyakoribb tünetei

A szakértők szerint a cinkhiány tünetei rendkívül változatosak lehetnek, mivel ez a nyomelem több mint 300 enzim működéséhez szükséges.
A leggyakrabban tapasztalt jelek közé tartoznak:

  • Lassú sebgyógyulás
  • Töredezett, gyenge körmök
  • Hajhullás
  • Gyakori fertőzések, legyengült immunrendszer
  • Íz- és szaglászavarok

Szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy 

a cink hiánya befolyásolhatja az inzulin működését,

így cukorbetegeknél nehezebbé válhat a vércukorszint szabályozása.

Kiknél alakulhat ki könnyebben cinkhiány?

Bár egy kiegyensúlyozott étrend általában fedezi a napi szükségletet (férfiaknál kb. 10 mg, nőknél 7 mg), bizonyos csoportoknál nagyobb az esély a hiány kialakulására:

  • Gyermekek, tinédzserek, várandós és szoptató nők – fokozott növekedés és hormonális igények miatt
  • Veganok és vegetáriánusok – a növényi alapú étrendben lévő fitinsav csökkenti a cink felszívódását
  • Idősek – az emésztőrendszer csökkent felszívóképessége miatt
  • Emésztőrendszeri betegséggel élők – például Crohn-betegség vagy lisztérzékenység esetén

A legjobb természetes források cinkhiány ellen

A cinkhiány étrendi úton is pótolható – ehhez érdemes rendszeresen fogyasztani az alábbi ételeket:

  • Osztriga – 100 grammban akár 86 mg cink
  • Marhahús, borjúmáj – 8–9 mg/100 g
  • Búzacsíra és zabpehely – növényi forrásként is kiváló
  • Edami sajt, kefir, joghurt – segítik a cink felszívódását
  • Szezám-, napraforgó- és tökmag – vegán étrendbe is jól illeszthetők
kenyér
A teljes kiőrlésű, kovászos kenyér szintén előnyös, mivel a kovászban lévő folyamatok lebontják a cink felszívódását gátló fitinsavat.
Fotó: Pexels

Mikor segíthet a cinkpótlás?

Ha az étrend nem bizonyul elegendőnek, rövid távon érdemes cinktablettát szedni – napi 25 mg mennyiségben, 2–3 hétig. Megfázás esetén rövid ideig akár 75 mg cink is alkalmazható, mivel kutatások szerint lerövidítheti a betegség időtartamát.

Fontos azonban az óvatosság: a túl sok cink gátolhatja a vas és a réz felszívódását, valamint gyomorpanaszokat, lázat és fémes ízt okozhat. Hosszú távú pótlás előtt mindenképp konzultáljon orvossal vagy gyógyszerésszel!

Ahogy a szakértők hangsúlyozzák: 

A szervezet csak néhány hét alatt képes feltölteni a cinkraktárait, de a hiány hosszú távon maradandó problémákat okozhat.

További egészségtudatos életmód-tippeket, az Origo.hu oldalán talál. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!