Hajhullás, fáradékonyság, gyenge immunrendszer? Ez állhat a háttérben!

A cink segíti az immunrendszer működését, támogatja a hormonháztartást, a sebek gyógyulását és a haj, valamint a körmök egészségét. Ha ebből az esszenciális nyomelemből hiányt szenved a szervezet, annak számos, gyakran nehezen felismerhető jele lehet - írja a FOCUSonline.
A cinkhiány leggyakoribb tünetei
A szakértők szerint a cinkhiány tünetei rendkívül változatosak lehetnek, mivel ez a nyomelem több mint 300 enzim működéséhez szükséges.
A leggyakrabban tapasztalt jelek közé tartoznak:
- Lassú sebgyógyulás
- Töredezett, gyenge körmök
- Hajhullás
- Gyakori fertőzések, legyengült immunrendszer
- Íz- és szaglászavarok
Szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy
a cink hiánya befolyásolhatja az inzulin működését,
így cukorbetegeknél nehezebbé válhat a vércukorszint szabályozása.
Kiknél alakulhat ki könnyebben cinkhiány?
Bár egy kiegyensúlyozott étrend általában fedezi a napi szükségletet (férfiaknál kb. 10 mg, nőknél 7 mg), bizonyos csoportoknál nagyobb az esély a hiány kialakulására:
- Gyermekek, tinédzserek, várandós és szoptató nők – fokozott növekedés és hormonális igények miatt
- Veganok és vegetáriánusok – a növényi alapú étrendben lévő fitinsav csökkenti a cink felszívódását
- Idősek – az emésztőrendszer csökkent felszívóképessége miatt
- Emésztőrendszeri betegséggel élők – például Crohn-betegség vagy lisztérzékenység esetén
A legjobb természetes források cinkhiány ellen
A cinkhiány étrendi úton is pótolható – ehhez érdemes rendszeresen fogyasztani az alábbi ételeket:
- Osztriga – 100 grammban akár 86 mg cink
- Marhahús, borjúmáj – 8–9 mg/100 g
- Búzacsíra és zabpehely – növényi forrásként is kiváló
- Edami sajt, kefir, joghurt – segítik a cink felszívódását
- Szezám-, napraforgó- és tökmag – vegán étrendbe is jól illeszthetők
Mikor segíthet a cinkpótlás?
Ha az étrend nem bizonyul elegendőnek, rövid távon érdemes cinktablettát szedni – napi 25 mg mennyiségben, 2–3 hétig. Megfázás esetén rövid ideig akár 75 mg cink is alkalmazható, mivel kutatások szerint lerövidítheti a betegség időtartamát.
Fontos azonban az óvatosság: a túl sok cink gátolhatja a vas és a réz felszívódását, valamint gyomorpanaszokat, lázat és fémes ízt okozhat. Hosszú távú pótlás előtt mindenképp konzultáljon orvossal vagy gyógyszerésszel!
Ahogy a szakértők hangsúlyozzák:
A szervezet csak néhány hét alatt képes feltölteni a cinkraktárait, de a hiány hosszú távon maradandó problémákat okozhat.
