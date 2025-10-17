Hajhullás, fáradékonyság, gyenge immunrendszer? Ez állhat a háttérben!

A cink segíti az immunrendszer működését, támogatja a hormonháztartást, a sebek gyógyulását és a haj, valamint a körmök egészségét. Ha ebből az esszenciális nyomelemből hiányt szenved a szervezet, annak számos, gyakran nehezen felismerhető jele lehet - írja a FOCUSonline.

Cinkhiány: Az osztriga a természet egyik leggazdagabb cinkforrása

Fotó: Pexels

A cinkhiány leggyakoribb tünetei

A szakértők szerint a cinkhiány tünetei rendkívül változatosak lehetnek, mivel ez a nyomelem több mint 300 enzim működéséhez szükséges.

A leggyakrabban tapasztalt jelek közé tartoznak:

Lassú sebgyógyulás

Töredezett, gyenge körmök

Hajhullás

Gyakori fertőzések, legyengült immunrendszer

Íz- és szaglászavarok

Szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy

a cink hiánya befolyásolhatja az inzulin működését,

így cukorbetegeknél nehezebbé válhat a vércukorszint szabályozása.

Kiknél alakulhat ki könnyebben cinkhiány?

Bár egy kiegyensúlyozott étrend általában fedezi a napi szükségletet (férfiaknál kb. 10 mg, nőknél 7 mg), bizonyos csoportoknál nagyobb az esély a hiány kialakulására:

Gyermekek, tinédzserek, várandós és szoptató nők – fokozott növekedés és hormonális igények miatt

Veganok és vegetáriánusok – a növényi alapú étrendben lévő fitinsav csökkenti a cink felszívódását

Idősek – az emésztőrendszer csökkent felszívóképessége miatt

Emésztőrendszeri betegséggel élők – például Crohn-betegség vagy lisztérzékenység esetén

A legjobb természetes források cinkhiány ellen

A cinkhiány étrendi úton is pótolható – ehhez érdemes rendszeresen fogyasztani az alábbi ételeket:

Osztriga – 100 grammban akár 86 mg cink

Marhahús, borjúmáj – 8–9 mg/100 g

Búzacsíra és zabpehely – növényi forrásként is kiváló

Edami sajt, kefir, joghurt – segítik a cink felszívódását

Szezám-, napraforgó- és tökmag – vegán étrendbe is jól illeszthetők

A teljes kiőrlésű, kovászos kenyér szintén előnyös, mivel a kovászban lévő folyamatok lebontják a cink felszívódását gátló fitinsavat.

Fotó: Pexels

Mikor segíthet a cinkpótlás?

Ha az étrend nem bizonyul elegendőnek, rövid távon érdemes cinktablettát szedni – napi 25 mg mennyiségben, 2–3 hétig. Megfázás esetén rövid ideig akár 75 mg cink is alkalmazható, mivel kutatások szerint lerövidítheti a betegség időtartamát.

Fontos azonban az óvatosság: a túl sok cink gátolhatja a vas és a réz felszívódását, valamint gyomorpanaszokat, lázat és fémes ízt okozhat. Hosszú távú pótlás előtt mindenképp konzultáljon orvossal vagy gyógyszerésszel!