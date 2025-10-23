Ezért ért véget a Concorde több évtizedes legendás pályafutása

A Concorde, a világ első szuperszonikus utasszállító repülőgépe 2003. október 24-én teljesítette utolsó menetrend szerinti kereskedelmi járatát a New York-i John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtérről London Heathrow repülőtérre. A British Airways Speedbird 001 járatán 100 utas volt, köztük olyan hírességek, mint Joan Collins és Christie Brinkley. A repülőgép a hangsebesség kétszeresével repült, és a világ egyik leggyorsabb utasszállító járataként vonult be a történelembe.
Az utolsó üzemképes Concorde már utasok nélkül 2003. november 26-án szállt fel utoljára a filtoni repülőtér múzeuma felé, de a gép a visszavonulása után is a repülés egyik örök jelképe maradt.
A Concorde az angol British Aircraft Corporation (BAC) és a francia Aérospatiale közös fejlesztése volt, amely 1962-ben indult. A cél egy olyan utasszállító repülőgép megalkotása volt, amely képes kétszeres hangsebességgel (Mach 2) repülni, jelentősen csökkentve ezzel az óceánok feletti utazás idejét.
A gép 1969. március 2-án repült először (még utasok nélkül), és 1976. január 21-én kezdte meg hivatalos kereskedelmi utasszállítását.
A Concorde számokban:
- maximális utazósebessége körülbelül 2180 kilométer/óra, ami kétszerese a hangsebességnek
- 4 Rolls-Royce/Snecma Olympus 593 típusú hajtómű tette lehetővé a hihetetlen sebességet
- 100-120 utas befogadására volt képes, kényelmes ülésekkel és luxusszolgáltatásokkal
- körülbelül 6400 kilométeres volt a hatótávja, ami lehetővé tette a transzatlanti járatok indítását
A Concorde történetének egyetlen halálos kimenetelű balesete 2000. július 25-én történt, amikor az Air France 4590-es járata – amely Párizsból New Yorkba tartott – röviddel a felszállás után kigyulladt és lezuhant Gonesse közelében. A baleset következtében 113 ember vesztette életét, köztük 100 utas és 9 fős személyzet.
Miért vonták ki a Concorde-ot a forgalomból?
A Concorde nyugdíjazásának több oka volt. A magas üzemeltetési költségek és a korlátozott utaskapacitás miatt a jegyárak magasak voltak, ami csökkentette a keresletet. A szuperszonikus repülés során keletkező hangrobbanás (szonikus robbanás) miatt számos országban korlátozták a Concorde működését, és a modern fejlesztésekhez képest a Concorde technológiája kezdett egyre elavultabbá válni.