Ezért ért véget a Concorde több évtizedes legendás pályafutása

A Concorde, a világ első szuperszonikus utasszállító repülőgépe 2003. október 24-én teljesítette utolsó menetrend szerinti kereskedelmi járatát a New York-i John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtérről London Heathrow repülőtérre. A British Airways Speedbird 001 járatán 100 utas volt, köztük olyan hírességek, mint Joan Collins és Christie Brinkley. A repülőgép a hangsebesség kétszeresével repült, és a világ egyik leggyorsabb utasszállító járataként vonult be a történelembe.

Mike Bannister (jobbra), a Concorde kapitánya és Jonathan Napier (balra), a vezető első tiszt integetnek, miután 2003. október 24-én a londoni Heathrow nemzetközi repülőtéren véget ért a Concorde utolsó szuperszonikus repülése.

Fotó: NICOLAS ASFOURI / AFP

Az utolsó üzemképes Concorde már utasok nélkül 2003. november 26-án szállt fel utoljára a filtoni repülőtér múzeuma felé, de a gép a visszavonulása után is a repülés egyik örök jelképe maradt.

A Concorde az angol British Aircraft Corporation (BAC) és a francia Aérospatiale közös fejlesztése volt, amely 1962-ben indult. A cél egy olyan utasszállító repülőgép megalkotása volt, amely képes kétszeres hangsebességgel (Mach 2) repülni, jelentősen csökkentve ezzel az óceánok feletti utazás idejét.

A gép 1969. március 2-án repült először (még utasok nélkül), és 1976. január 21-én kezdte meg hivatalos kereskedelmi utasszállítását.

Az Air France francia-brit szuperszonikus utasszállító repülőgépe, a Concorde 1976. január 21-én szállt fel a Roissy Charles de Gaulle repülőtérről első kereskedelmi járatára Rio de Janeiroba. A Concorde első utasszállító járatai 1976. január 21-én indultak, a British Airways London Heathrow-ból Bahreinbe, az Air France pedig Párizsból Rio de Janeiróba repült

Fotó: - / AFP

A Concorde számokban:

maximális utazósebessége körülbelül 2180 kilométer/óra, ami kétszerese a hangsebességnek

4 Rolls-Royce/Snecma Olympus 593 típusú hajtómű tette lehetővé a hihetetlen sebességet

100-120 utas befogadására volt képes, kényelmes ülésekkel és luxusszolgáltatásokkal

körülbelül 6400 kilométeres volt a hatótávja, ami lehetővé tette a transzatlanti járatok indítását

A Concorde történetének egyetlen halálos kimenetelű balesete 2000. július 25-én történt, amikor az Air France 4590-es járata – amely Párizsból New Yorkba tartott – röviddel a felszállás után kigyulladt és lezuhant Gonesse közelében. A baleset következtében 113 ember vesztette életét, köztük 100 utas és 9 fős személyzet.

Fotó az Air France Concorde repülőgép roncsairól, amely 2000. július 25-én, nem sokkal a Roissy Charles de Gaulle repülőtérről való felszállás után Gonesse-ben lezuhant. A balesetben 113 ember halt meg

Fotó: JOACHIM BERTRAND / MINISTERE DE L'INTERIEUR

Miért vonták ki a Concorde-ot a forgalomból?

A Concorde nyugdíjazásának több oka volt. A magas üzemeltetési költségek és a korlátozott utaskapacitás miatt a jegyárak magasak voltak, ami csökkentette a keresletet. A szuperszonikus repülés során keletkező hangrobbanás (szonikus robbanás) miatt számos országban korlátozták a Concorde működését, és a modern fejlesztésekhez képest a Concorde technológiája kezdett egyre elavultabbá válni.