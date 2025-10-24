Döbbenetes dolog derült ki a Covid19-vakcináról – ezt jó, ha tudja

A Nature folyóiratban megjelent tanulmányhoz a kutatók több mint ezer, előrehaladott tüdő- és bőrrákos beteg adatait elemezték, akik immunterápiát kaptak. Az eredmények szerint azok a páciensek, akik az immunterápia megkezdése után 100 napon belül megkapták a COVID-oltást, több mint kétszer nagyobb eséllyel éltek három évvel később, mint azok, akik nem oltatták be magukat – számolt be a ScienceAlert.
Covid-oltással a rák ellen
Állatkísérletekben a COVID–19 mRNS-vakcinák „riasztásként” hatottak az immunrendszerre, ami így képes volt áttörni a rák „védelmi pajzsát”.
Meglepő módon a vakcina nemcsak vírusellenes védelmet adott, hanem úgy tűnik, az immunrendszert is felébresztette, hogy felismerje és elpusztítsa a daganatsejteket – mondta a kutatást vezető Elias Sayour onkológus.
A kutatók most országos klinikai vizsgálatra készülnek tüdőrákos betegeken, hogy megerősítsék a szenzációs eredményeket.
Ha ez a hatás embereken is igazolódik, az mRNS-vakcinák új, olcsó és széles körben elérhető fegyverként segíthetik a rák elleni küzdelmet – tette hozzá Sayour.
A felfedezés szerint tehát az a technológia, amely a világjárvány idején milliók életét mentette meg, most új reményt adhat a rákbetegeknek is.
Az mRNS-vakcinák a közelmúltban új szintre léptek.