Rendkívüli

Kitört a pánik Oroszországban egy váratlan dolog miatt

vírus

Bajt jelezhet, ha észleli ezt a tünetet, terjed az új Covid-variáns

47 perce
Új aggodalomra adhat okot a koronavírus két új variánsa. A szakértők szerint az új Covid-variánsok gyorsan terjednek, ezért kiemelten fontos a megelőzés.
vírusCOVIDtünetek

Két új Covid-variáns terjed az Egyesült Királyságban, emiatt a kórházi felvételek száma már 60 százalékkal emelkedett a szigetországban – írja a DailyStar

Bajt jelezhet, ha észleli ezt a tünetet, terjed az új Covid-variáns
Fotó: Unsplash

Két újabb Covid-variáns terjed

Az XFG „Stratus” és az NB.1.8.1 „Nimbus” elnevezésű variánsok a szakértők szerint gyorsan terjednek, ezért különösen fontos az elővigyázatosság. Első megjelenésüket tavaly dokumentálták. 

Az új Covid-variánsok jelenlegi tünetei hasonlóak a korábbiakhoz, de a fertőzöttek egy új figyelmeztető jelet is tapasztalnak: rekedt hangot.  

A vírus folyamatosan mutálódik, így a tünetek változhatnak az új törzsek megjelenésével.  

 

