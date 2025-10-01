Két új Covid-variáns terjed az Egyesült Királyságban, emiatt a kórházi felvételek száma már 60 százalékkal emelkedett a szigetországban – írja a DailyStar.

Bajt jelezhet, ha észleli ezt a tünetet, terjed az új Covid-variáns

Fotó: Unsplash

Két újabb Covid-variáns terjed

Az XFG „Stratus” és az NB.1.8.1 „Nimbus” elnevezésű variánsok a szakértők szerint gyorsan terjednek, ezért különösen fontos az elővigyázatosság. Első megjelenésüket tavaly dokumentálták.

Az új Covid-variánsok jelenlegi tünetei hasonlóak a korábbiakhoz, de a fertőzöttek egy új figyelmeztető jelet is tapasztalnak: rekedt hangot.

A vírus folyamatosan mutálódik, így a tünetek változhatnak az új törzsek megjelenésével.