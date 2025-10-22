Milliókat csaltak a vonatok késésével a diákok

A 26 éves Li Liu és a 25 éves Wanqing Yu egy közös diáklakásban élt Leedsben, miközben a brit vonatok késését kihasználva visszatérítéseket igényeltek. A Delay Repay-rendszer értelmében a vonatkésések esetén jogosultak a jegyvásárlók kártérítésre, azonban a diákok egy rendszerszintű gyengeséget fedeztek fel, számolt be a nem mindennapi esetről a Daily Mail.

A vonatkésések miatt létrehozott kártérítési rendszer hibáján nyerészkedett két kínai diák (illusztráció) – pexels.com

A program nem ellenőrizte ugyanis automatikusan, ha valaki már egyszer igényelte a jegy visszatérítését ugyanarra az utazásra. Liu és Yu ezt a kiskaput használta ki úgy, hogy először visszatérítést kértek a jegyek árára azzal az indokkal, hogy nem akarnak utazni, majd ha a vonat késve érkezett, arra is kártérítést igényeltek, így dupla pénzhez jutottak.

Megtévesztés, álnevek és több bankkártya

A leedsi bíróságon elhangzott, hogy Liu 141 ezer fontot (63 millió forint), míg Yu 15 ezer fontot (6,7 millió forint) szerzett illegálisan a csalássorozat során. A páros nemcsak több bankszámlát nyitott, de összesen 16 fiktív személyt is létrehoztak, hogy elrejtsék a bűncselekményüket. A lehúzást olyan magas szinten űzték, hogy egy speciális, 20 SIM-kártyás adaptert használtak egyetlen telefonban, hogy a csalás látszólag különböző személyektől és készülékekről történjen.

A diákok kutatómunkát végeztek, hogy megtalálják azokat a vonatjáratokat, amelyek rendszeresen késnek országszerte. Előre megvették a jegyeket, majd késés esetén a nemzeti Delay Repay-kártérítési rendszeren keresztül igényeltek kompenzációt, miközben már egyszer visszatérítést kaptak a jegyek árára. A csalás 2021 óta folyamatosan ment, és nem csak a CrossCountry Trains-t érintette, hanem több más vasúttársaságot is.

Járatlemondásért és vonatkésésért is igényeltek vissza pénzt

Li Liut, aki tavaly kezdett egy egyéves számítástechnikai képzést a Leeds-i Egyetemen, 30 hónap, míg angoltanár-képzésre járó Yut 17 hét börtönre ítélték. Utóbbi az előzetes letartóztatási időt is beszámítva hamarosan szabadulhat. A pár ellen megállt az a vád, miszerint kihasználták a rendszer gyengeségeit és tudatosan, előre megtervezetten követték el a csalást.

Azonosították a rendszer gyengeségét, és ezt a gyengeséget önkényesen kihasználták. Magas szintű szervezettséget mutattak, hamis személyazonosságokat és számos bankszámlát hoztak létre, hogy elrejtsék a csalást

– fogalmazott Howard Crowson bíró.