Kiderült a titok, hogy mitől kékültek be a csernobili kutyák

Mihail Seljakov biológus és állatorvos a NEWS.ru-nak a csernobili kutyákkal kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy ilyen szín természetes úton nem alakulhat ki, mivel „a gén, amely élénk kék színt okozna, a természetben nem létezik”. A szakember hozzátette, hogy még biotechnológiai úton is több ezer év evolúcióra lenne szükség ahhoz, hogy ilyen változás bekövetkezzen.

A kék színű csernobili kutyák a tiltott zónában élnek

Fotó: Unsplash

A csernobili kutyák amúgy egészségesek

Seljakov korábban személyesen járt a csernobili lezárt övezetben, ahol a kutatók nem találtak mutációra utaló jeleket az állatoknál.

A meglepő jelenségre az állatgondozók lettek figyelmesek a csernobili tiltott zónában, ahol több kóbor kutya élénk kék bundával tűnt fel. A csernobili kutyák szőre egy héttel ezelőtt még teljesen normális színű volt. Először azt feltételezték, a kutyák valamilyen vegyi anyaggal érintkezhettek, ám az állatok ennek ellenére aktívnak és egészségesnek tűnnek.

A csernobili kutyák a 1986-os atomerőmű-baleset idején elhagyott háziállatok leszármazottai. Azóta a tiltott zónában szabadon élnek, és önkéntesek látják el őket élelemmel és orvosi ellátással.

A csernobili atomkatasztrófa 1986. április 26-án történt.