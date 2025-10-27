Rejtélyes, furcsa dolog történik a csernobili kutyákkal

A tiltott zónában élő csernobili kutyák száma mintegy 700-ra tehető. A Dogs of Chernobyl nevű szervezet 2017 óta gondoskodik a kutyákról, és most arról számolt be, hogy sterilizálási programjuk keretében három teljesen kék színű kutyát találtak. A helyiek szerint az állatok bundája még egy héttel korábban normális színű volt.
A csernobili kutyák a tiltott zónában szabadon élnek
A Dogs of Chernobyl munkatársainak feltételezése szerint a kutyák valamilyen vegyi anyaggal érintkezhettek, ám az állatok ennek ellenére aktívnak és egészségesnek tűnnek.
Nem tudjuk, mi okozza a színváltozást, de próbáljuk befogni őket, hogy mintát vehessünk
– írta a szervezet.
A csernobili kutyák a 1986-os atomerőmű-baleset idején elhagyott háziállatok leszármazottai. Azóta a tiltott zónában szabadon élnek, és a Dogs of Chernobyl önkéntesei látják el őket élelemmel és orvosi ellátással.
A csernobili atomkatasztrófa 1986. április 26-án történt.