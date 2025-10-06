Hatalmas henger a csillagok között – ez lenne az első idegen űrhajó?

Egyre több vita kíséri a Mars mellett elhaladó titokzatos csillagközi objektum észlelését. A 3I/ATLAS égitest nemcsak az űrkutatókat, hanem a laikusokat is lázban tartja, hiszen sokan úgy vélik, a felvételeken látható forma nem természetes eredetű. A kérdés: üstökösről vagy egy ismeretlen technológiájú űrhajóról van szó?

Egyre több különös dolog derül ki a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektumról.

Fotó: OpenAI DALL-E

A csillagközi objektum rejtélye

A Harvard asztrofizikusa, Avi Loeb szerint a titokzatos csillagközi objektum hengeres alakja valójában a kamera torzításából eredhetett. A Navcam hosszú expozíciós ideje miatt a képek összeadódhattak, így jöhetett létre a nyújtott forma. Loeb úgy véli, a 3I/ATLAS inkább kisebb, kerekebb üstökös lehet, amely így is hatalmas méretű: átmérője meghaladhatja a 45 kilométert.

A James Webb űrteleszkóp minden korábbinál részletesebben vizsgálta a csillagközi térből származó 3I/ATLAS üstököst.

Fotó: OpenAI DALL-E

A 3I/ATLAS néven azonosított égitest először a Mars felett tűnt fel, amikor a Perseverance marsjáró szokatlan alakzatot rögzített. A csillagászok először üstökösnek vélték, ám a hengeres forma és a zöldes fények új elméleteket szültek.

Horace Drew ausztrál kutató szerint a nikkelbevonatú, hengeres test akár egy csillagközi űrhajó is lehet. Szerinte a zöld fény mesterséges visszaverődésre utal – olyasmire, amit az emberiség csak kis léptékben képes utánozni.

Fotó: DAVID RANKIN / David Rankin, Saguaro Observator

A 3I/ATLAS: égitest vagy titokzatos űrhajó?

A vita nem csitul. Drew szerint az amatőr megfigyelők is rögzítettek hasonló jelenséget, ami kizárja a torzítás lehetőségét. A különbség szerinte abban rejlik, hogy a korábbi képek szemből, míg a marsi fotók oldalról mutatják az égitestet. Loeb mindenesetre várja a NASA HiRISE kamerájának nagyobb felbontású képeit, amelyek talán választ adnak arra, vajon természetes eredetű-e a csillagközi objektum – vagy valóban egy titokzatos űrhajó szeli át a Naprendszert – számolt be a Daily Mail.