Kevesen ismerik ezt a csodaszert, az örök fiatalság titkát!

Van egy apró bogyó, amit sokan csak a „szibériai csodanövényként” emlegetnek – nem véletlenül. Ez a kis narancssárga bogyó, a homoktövis számos jótékony hatással bír, lassíthatja a ráncok kialakulását, erősíti az immunrendszert, és segíthet a rák, a szívbetegségek vagy cukorbetegség megelőzésében is – írja a New York Post.

A homoktövis, a természet csodanövénye számos jótékony hatással bír.

A homoktövis (tudományos nevén Hippophae rhamnoides) egy rendkívül ellenálló cserje, amely a zord éghajlatot is jól tűri. Élénk narancssárga bogyói több ezer éve ismertek és használtak gyógyító növényként Ázsiában és Európában egyaránt.

A csodanövény tápanyagban gazdag ereje

A homoktövis bogyói és a mag olaja igazi vitamin- és antioxidáns-bomba. A homoktövis gazdag:

Omega-3 és omega-6 zsírsavakban

Vasban, káliumban és polifenolokban (erős antioxidánsok)

A-, C- és E-vitaminban

Ezek a tápanyagok együtt segítik a szervezet természetes védekezését, és csökkenthetik az öregedéssel, a szív- és érrendszeri betegségekkel vagy akár a daganatos elváltozásokkal járó kockázatokat.

Számos jótékony hatással bír a homoktövis

A kutatások szerint a homoktövis segíti a kollagéntermelést, javítja a bőr rugalmasságát, és magas C-, E- és K-vitamin-tartalma révén csökkenti a ráncok kialakulását. A benne található linolsav és gamma-linolénsav segíthet a pattanások és a pikkelysömör enyhítésében, miközben hidratálja a bőrt.

A homoktövis olaja gazdag omega-3, -6, -7 és -9 zsírsavakban, amelyek támogatják a szív és érrendszer egészségét. Ezek a zsírsavak csökkenthetik a vérnyomást, javíthatják a vérkeringést, és mérsékelhetik a szívroham és a stroke kockázatát.

Több laboratóriumi és állatkísérlet szerint a homoktövis gátolhatja bizonyos rákos sejtek, például a mell-, máj- és méhnyakrák növekedését. A homoktövisolaj emellett támogatja a szervezet regenerációját kemoterápia után, és csökkentheti a mellékhatásokat is.

Az antioxidánsok, valamint a C- és E-vitamin és az omega-zsírsavak együtt erősítik az immunrendszert, és segíthetnek a szervezetnek a betegségek leküzdésében.

Egy másik kutatás kimutatta, hogy a homoktövisből készült püré enyhén csökkentheti a vércukorszintet, így a csodanövény hozzájárulhat a cukorbetegség megelőzéséhez is.