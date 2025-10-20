Döbbenetes döntést hozott egy népszerű cég, ez már nem is csokoládé

A csokoládé szerelmesei aligha számítottak arra, hogy kedvenc nassolnivalóik egyszer elveszítik hivatalos csokoládé státuszukat. De a kakaóhiány és az egekbe szökő árak miatt a McVitie’s kénytelen volt változtatni a receptúrákon.
Kiderült, hogy két ikonikus csokoládéban alig van kakaó
A McVitie’s közlése szerint a Club és a Penguin szeletek mostantól csak „csokoládéízű” néven kerülnek forgalomba. A vállalat azzal indokolta a döntést, hogy az új bevonatban már több pálmaolaj és sheaolaj található, mint kakaó, és a módosítás elkerülhetetlen volt, mivel az utóbbi években drasztikusan megemelkedett az alapanyag ára.
A gyártó igyekezett megnyugtatni a fogyasztókat, és hangsúlyozta, hogy bár a recept megváltozott, az íz ugyanaz maradt. A cég szerint a szenzoros tesztek eredményei is azt mutatták, hogy a különbség a régi és az új bevonat között alig észrevehető.
A változtatások nemcsak az ízvilágot, hanem a márkaidentitást is érintették. A korábbi, jól ismert Club szlogent – amely a csokoládé bőségét hangsúlyozta – felváltotta egy új üzenet, amely inkább a kekszre helyezi a hangsúlyt.
A vállalat döntése mögött gazdasági okok húzódnak meg: a kakaóhiány világszerte komoly problémát jelent. Az elmúlt három évben Ghánában és Elefántcsontparton a szélsőséges időjárás miatt
gyenge volt a termés, ami rekordmagasságba emelte a kakaó árát.
Emiatt egyre több gyártó tér át az olcsóbb, növényi alapú bevonatokra – még akkor is, ha így termékeik hivatalosan már nem nevezhetők csokoládénak – írja a Daily Mail.