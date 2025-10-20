Döbbenetes döntést hozott egy népszerű cég, ez már nem is csokoládé

A csokoládé szerelmesei aligha számítottak arra, hogy kedvenc nassolnivalóik egyszer elveszítik hivatalos csokoládé státuszukat. De a kakaóhiány és az egekbe szökő árak miatt a McVitie’s kénytelen volt változtatni a receptúrákon.

Két ismert csokoládémárka már nem is nevezhető csokoládénak, mivel alig van bennük kakaó (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Kiderült, hogy két ikonikus csokoládéban alig van kakaó

A McVitie’s közlése szerint a Club és a Penguin szeletek mostantól csak „csokoládéízű” néven kerülnek forgalomba. A vállalat azzal indokolta a döntést, hogy az új bevonatban már több pálmaolaj és sheaolaj található, mint kakaó, és a módosítás elkerülhetetlen volt, mivel az utóbbi években drasztikusan megemelkedett az alapanyag ára.

Club and Penguin can no longer be described as chocolate biscuits… the lunchbox favourites have reduced the amount of cocoa in their recipe so much they are now only “chocolate flavour”.https://t.co/YImymMPkF0 pic.twitter.com/P7VukNKbbD — Michael Vine (@mpvine) October 18, 2025

A gyártó igyekezett megnyugtatni a fogyasztókat, és hangsúlyozta, hogy bár a recept megváltozott, az íz ugyanaz maradt. A cég szerint a szenzoros tesztek eredményei is azt mutatták, hogy a különbség a régi és az új bevonat között alig észrevehető.

A változtatások nemcsak az ízvilágot, hanem a márkaidentitást is érintették. A korábbi, jól ismert Club szlogent – amely a csokoládé bőségét hangsúlyozta – felváltotta egy új üzenet, amely inkább a kekszre helyezi a hangsúlyt.

Penguin not all black and white but definitely not brown as chocolate is removed from ingredients on cost grounds https://t.co/IegZ8CvucC the Penguin bar is now ‘chocolate flavoured’ pic.twitter.com/tCrBUqX2AU — Paul Lewis (@paullewismoney) October 20, 2025

A vállalat döntése mögött gazdasági okok húzódnak meg: a kakaóhiány világszerte komoly problémát jelent. Az elmúlt három évben Ghánában és Elefántcsontparton a szélsőséges időjárás miatt

gyenge volt a termés, ami rekordmagasságba emelte a kakaó árát.

Emiatt egyre több gyártó tér át az olcsóbb, növényi alapú bevonatokra – még akkor is, ha így termékeik hivatalosan már nem nevezhetők csokoládénak – írja a Daily Mail.