Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij kisiskolás módjára mutogatta Trumpnak a térképeit, nem lett jó vége

Sport

Bajban a Liverpool, máris felmerült Jürgen Klopp visszatérése

csokoládé

Döbbenetes döntést hozott egy népszerű cég, ez már nem is csokoládé

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angol édességrajongókat sokkolta a hír: két klasszikus csokoládé többé már nem is az, aminek látszik. A McVitie’s termékei közül a Club és a Penguin szeletben annyira kevés a kakaó a csokoládéban, hogy a gyártó kénytelen volt új nevet adni nekik. Mostantól „csokoládéízű” felirattal kerülnek a boltok polcaira.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csokoládékakaóédesség

A csokoládé szerelmesei aligha számítottak arra, hogy kedvenc nassolnivalóik egyszer elveszítik hivatalos csokoládé státuszukat. De a kakaóhiány és az egekbe szökő árak miatt a McVitie’s kénytelen volt változtatni a receptúrákon.

Két ismert csokoládémárka már nem isnevezhető csokoládénak, mivel alig van bennük kakaó
Két ismert csokoládémárka már nem is nevezhető csokoládénak, mivel alig van bennük kakaó (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Kiderült, hogy két ikonikus csokoládéban alig van kakaó

A McVitie’s közlése szerint a Club és a Penguin szeletek mostantól csak „csokoládéízű” néven kerülnek forgalomba. A vállalat azzal indokolta a döntést, hogy az új bevonatban már több pálmaolaj és sheaolaj található, mint kakaó, és a módosítás elkerülhetetlen volt, mivel az utóbbi években drasztikusan megemelkedett az alapanyag ára.

A gyártó igyekezett megnyugtatni a fogyasztókat, és hangsúlyozta, hogy bár a recept megváltozott, az íz ugyanaz maradt. A cég szerint a szenzoros tesztek eredményei is azt mutatták, hogy a különbség a régi és az új bevonat között alig észrevehető.

Kiderült, hogy melyek a legfinomabb csokoládék!

A változtatások nemcsak az ízvilágot, hanem a márkaidentitást is érintették. A korábbi, jól ismert Club szlogent – amely a csokoládé bőségét hangsúlyozta – felváltotta egy új üzenet, amely inkább a kekszre helyezi a hangsúlyt.

A vállalat döntése mögött gazdasági okok húzódnak meg: a kakaóhiány világszerte komoly problémát jelent. Az elmúlt három évben Ghánában és Elefántcsontparton a szélsőséges időjárás miatt 

gyenge volt a termés, ami rekordmagasságba emelte a kakaó árát.

Emiatt egyre több gyártó tér át az olcsóbb, növényi alapú bevonatokra – még akkor is, ha így termékeik hivatalosan már nem nevezhetők csokoládénak – írja a Daily Mail.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!