Szögletes, kerek, hosszú – mindet imádjuk, s most az is kiderült, melyek a legfinomabbak

A világ legfinomabb csokoládéi között klasszikus márkák és kis manufaktúrák egyaránt szerepeltek. A Feinschmecker zsűrije – amely hét szakértőből és szerkesztőből állt – vaktesztben vizsgálta a csokoládétáblákat: a külalakot, illatot, törést, olvadást és ízvilágot egyaránt figyelembe vették – számolt be a kísérletről a német oldal.

Kiderült: ezek a világ legfinomabb csokoládéi

A teszt legfontosabb tanulsága: az apró manufaktúrák simán felveszik a versenyt a nagy márkákkal. Ezek a gyártók a teljes folyamatot – pörkölés, őrlés, conching – saját kezűleg végzik, így a csokoládé íze sokkal mélyebb és átláthatóbb lesz.

Az első helyet a thai Paradai 70 százalékos kókuszcukros csokoládéja szerezte meg, amely intenzív kakaóval és finom karamellárnyalatokkal ad igazi orgiát az ízlelőbimbóknak. A gyártó két barát kis manufaktúrája Bangkokban, helyi kakaóbabolvasztó gazdákkal együttműködve készíti csokoládéját.

A második helyen szintén a Paradai vállalkozás csokija végzett. A „Thai Craft Nakhon Si Red 70%” különleges, ritka single-origin kakaóbabból készül.

A harmadik helyezett az olasz Domori Suave 70 százalékos Criollo nevű terméke, amely klasszikus, elegáns keserű ízével hódít.

De mitől lesz jó egy csokoládé?

A csokiszakértők szerint a törés hangja, az olvadás gyorsasága, az aroma és a tábla fényes, tiszta felülete mind a minőség jelei. A minőségi kakaóbab és a kevés hozzáadott cukor pedig garantálja a komplex ízvilágot.

A prémium csokoládé nemcsak ízében különleges, hanem a fogyasztás élményében is: lassan olvad a szájban, intenzív aromákkal és finom kesernyés utóízzel. A zsűri szerint a világ legjobb csokoládéi a gondosan válogatott kakaóbabból készülnek, és minden egyes tábla kézműves precizitással készül.