Öt meglepő tényező, ami növeli a csontritkulás kockázatát

Az oszteoporózis – vagyis a csontritkulás – egy olyan betegség, amely során a csontok fokozatosan elveszítik sűrűségüket és törékennyé válnak. Mivel lassan, tünetmentesen fejlődik, sokan csak akkor szembesülnek vele, amikor már bekövetkezik az első csonttörés. A Royal Osteoporosis Society (ROS) szerint az Egyesült Királyságban mintegy 3,5 millió ember érintett - számol be a Independent.

A csontritkulás sokáig tünetmentes, gyakran csak egy váratlan törés után derül ki - Fotó: Shutterstock

5 kockázati tényező, ami növeli a csontritkulás esélyét

1. Családi előzmények – a genetika is közbeszólhat

Ha a családban már előfordult csonttörés, különösen csípőtörés, akkor nagyobb az esély az oszteoporózis kialakulására. Bár nem olyan erős a genetikai kapcsolat, mint más betegségek esetében, a kutatások szerint a hajlam öröklődhet. Ezért különösen fontos, hogy aki családi érintettséggel él, időben elvégezze a csontvizsgálatot.

2. Életkor – amikor a csontok lassan gyengülni kezdenek

A csontok 30 éves kor körül érik el csúcspontjukat, majd elkezdődik a természetes csontvesztés. A fiatalabb korban aktív csontépítő sejtek lassulnak, míg a csontlebontó sejtek felgyorsulnak. Ez a folyamat a negyvenes évektől erősödik, ám a menopauza idején drámai gyorsaságot vehet. A kor tehát önmagában is rizikófaktor, de a mozgásszegény életmód és a tápanyaghiány tovább növelheti a veszélyt.

3. Nem – a nőknél gyakoribb, de a férfiakat sem kíméli

Az oszteoporózis gyakrabban érinti a nőket, mivel az ösztrogén hormon védelmet nyújt a csontoknak. A menopauza után ez a védelem megszűnik, és a csontok gyorsabban kezdenek leépülni. Ugyanakkor a férfiaknál is előfordul, különösen 50 éves kor felett – a statisztikák szerint minden ötödik férfit érinthet.

4. Gyógyszerek – a szteroidok rejtett hatása

Bizonyos gyógyszerek, főként a szteroidok, negatívan befolyásolják a csontépítést. Bár ezek a készítmények számos betegség – például ízületi gyulladás vagy asztma – kezelésében létfontosságúak, hosszú távon gyengíthetik a csontszerkezetet. Az orvosoknak ezért minden esetben mérlegelniük kell a kezelés kockázatait, és gondoskodniuk kell a csontok védelméről is.