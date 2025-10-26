Öt meglepő tényező, ami növeli a csontritkulás kockázatát

Az oszteoporózis – vagyis a csontritkulás – egy olyan betegség, amely során a csontok fokozatosan elveszítik sűrűségüket és törékennyé válnak. Mivel lassan, tünetmentesen fejlődik, sokan csak akkor szembesülnek vele, amikor már bekövetkezik az első csonttörés. A Royal Osteoporosis Society (ROS) szerint az Egyesült Királyságban mintegy 3,5 millió ember érintett - számol be a Independent.
5 kockázati tényező, ami növeli a csontritkulás esélyét
1. Családi előzmények – a genetika is közbeszólhat
Ha a családban már előfordult csonttörés, különösen csípőtörés, akkor nagyobb az esély az oszteoporózis kialakulására. Bár nem olyan erős a genetikai kapcsolat, mint más betegségek esetében, a kutatások szerint a hajlam öröklődhet. Ezért különösen fontos, hogy aki családi érintettséggel él, időben elvégezze a csontvizsgálatot.
2. Életkor – amikor a csontok lassan gyengülni kezdenek
A csontok 30 éves kor körül érik el csúcspontjukat, majd elkezdődik a természetes csontvesztés. A fiatalabb korban aktív csontépítő sejtek lassulnak, míg a csontlebontó sejtek felgyorsulnak. Ez a folyamat a negyvenes évektől erősödik, ám a menopauza idején drámai gyorsaságot vehet. A kor tehát önmagában is rizikófaktor, de a mozgásszegény életmód és a tápanyaghiány tovább növelheti a veszélyt.
3. Nem – a nőknél gyakoribb, de a férfiakat sem kíméli
Az oszteoporózis gyakrabban érinti a nőket, mivel az ösztrogén hormon védelmet nyújt a csontoknak. A menopauza után ez a védelem megszűnik, és a csontok gyorsabban kezdenek leépülni. Ugyanakkor a férfiaknál is előfordul, különösen 50 éves kor felett – a statisztikák szerint minden ötödik férfit érinthet.
4. Gyógyszerek – a szteroidok rejtett hatása
Bizonyos gyógyszerek, főként a szteroidok, negatívan befolyásolják a csontépítést. Bár ezek a készítmények számos betegség – például ízületi gyulladás vagy asztma – kezelésében létfontosságúak, hosszú távon gyengíthetik a csontszerkezetet. Az orvosoknak ezért minden esetben mérlegelniük kell a kezelés kockázatait, és gondoskodniuk kell a csontok védelméről is.
5. Életmód – amikor a rossz szokások csontot törnek
A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás nemcsak a szívet és a májat, hanem a csontokat is károsítja. A túl alacsony testsúly, a tápanyaghiányos étrend és a mozgáshiány szintén hozzájárulhat a csontvesztéshez. A rendszeres testmozgás, a kalciumban és D-vitaminban gazdag étrend, valamint a káros szenvedélyek elhagyása viszont bizonyítottan erősíti a csontokat.
Az oszteoporózis megelőzése már fiatal korban kezdődik. A gyermekkori mozgás, a helyes étrend és az egészséges életmód alapozzák meg a későbbi csontok erejét.
