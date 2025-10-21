Lángszóróval akart kiírtani egy csótányt, halálos tüzet okozott

Dél-Korea északi részén, Oszan városában az egész országot megrázó tragédia történt. Egy húszas éveiben járó nő saját elmondása szerint egy csótányt akart megölni, ehhez pedig tüzet gyújtott a lakásában. A „fegyver”, amit bevetett, egy öngyújtóból és egy gyúlékony spray-ből házilag fabrikált lángszóró volt – olyan, amilyeneket egyre többen használnak rovarirtásra az internetes videók hatására, számolt be a történtekről a BBC.

Lángszóróval akarta elpusztítani a csótányt, ez lett belőle – pexels.com/illusztráció

A csótány elpusztult, ám vele együtt egy ember is szörnyethalt

A nő vallomása szerint nem ez volt az első alkalom, hogy ezzel a módszerrel próbált megszabadulni egy hívatlan lakótól.

Ezúttal viszont a dolgok kicsúsztak az irányítása alól: a lángok gyorsan átterjedtek a lakás berendezési tárgyaira, és rövid időn belül az egész épületet füst borította el.

A tűz következtében a lakóépület ötödik emeletén élő fiatal kínai házaspár is bajba került: a gyorsan terjedő füst teljesen eltorlaszolta a menekülési útvonalat. Emiatt aztán kétségbeesett döntést kellett hozniuk: ablakon keresztül próbáltak kijutni. A pár előbb a két hónapos csecsemőjüket adta át a szomszédba az ablakon keresztül – megmentve ezzel a gyermek életét. Az apa ezután sikeresen átmászott a szomszédos erkélyre, de a 30-as éveiben járó anyuka sajnos lezuhant, miközben ugyanígy próbált menekülni.

A nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol azonban néhány órával később életét vesztette.

Rajta kívül még nyolc lakó szenvedett füstmérgezést.

Nem ez az első eset, hogy házi lángszóró okoz tragédiát

A rendőrség közlése szerint a nőt várhatóan gondatlanságból elkövetett emberölés és tűzokozás miatt fogják felelősségre vonni. Az ügy különösen nagy port kavart, mivel az utóbbi időben a közösségi médiában egyre többen osztanak meg videókat arról, hogyan „takarítják ki” otthonukat csótányirtás címén tűz- vagy hőlégfegyverekkel. 2018-ban például egy ausztrál férfi a saját konyháját gyújtotta fel, miközben szintén egy házi készítésű lángszóróval próbált megszabadulni a rovaroktól.

A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a tűzveszélyes eszközökkel történő rovarirtás nemcsak törvénytelen, de életveszélyes is – ahogy azt ez a tragikus eset is bizonyítja.

