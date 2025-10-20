Figyelmeztetnek az orvosok: így rongálja a cukor a vesét és a szívet

A tartósan magas vércukorszint fokozatosan károsítja a vesék apró, érzékeny ereit, amelyek így egyre átjárhatóbbá válnak, és fehérje (albumin) szivárog a vizeletbe. A cukorbetegek számára ez azonban még nem minden: a cukor olyan, mint a finom veseszűrőknek (glomerulusoknak) egy folyamatosan csiszoló „csiszolópapír”, ami gyorsabb kopáshoz vezet — ezt hívják diabéteszes nefropátiának, vagyis cukorbetegség okozta vesekárosodásnak.

A folyamatos elektronikus vércukorméréssel megelőzhetik a szív- és veseproblémákat a cukorbetegek – Fotó: MATHIEU THOMASSET / Hans Lucas

A bild.de beszámolója szerint a statisztikák is azt mutatják, hogy a cukorbetegek körülbelül 40 százaléka idővel vesebetegségben szenved. A dialízisre szorulók között a cukorbetegség az egyik leggyakoribb kiváltó ok.

A cukorbetegeknek akár kétszer-négyszer nagyobb esélyük van szív- és érrendszeri betegségek kialakulására.

Így óvhatják meg a cukorbetegek a szívüket és a veséjüket

Az alábbi módszerekkel a cukorbetegek is megelőzhetik a súlyos szív- és vesebetegségeket.

Folyamatos vércukormérés (CGM): A modern technológia segítségével egy karra helyezett érzékelő folyamatosan méri vércukorszintjét, és azonnal jelez a telefonjára, ha a vércukor túl magas vagy túl alacsony lenne.

Vérnyomás ellenőrzése: A cukorbetegeknél gyakran magas a vérnyomás is, ami további terhet jelent a vesékre és a szívre.

Rendszeres laborvizsgálatok: Évente legalább egyszer ellenőriztesse vizeletében az albumin szintjét, illetve a vér kreatinin- és eGFR értékeit, amelyek a veseműködés legfontosabb mutatói. Kérje orvosától az EKG és szívultrahang elvégzését is!

Gyógyszeres védelem: Bizonyos gyógyszerek, mint az ACE-gátlók vagy SGLT2-gátlók, segíthetnek egyszerre védeni a szívet és a vesét — mindig konzultáljon kezelőorvosával!

Egészséges életmód: Alacsony cukor- és sóbevitel, kiegyensúlyozott étrend — ezzel tehermentesítheti a veséket és a szívet.

A szív és a vese egészsége szoros összefüggésben áll egymással, egyfajta „sorsközösséget” alkotnak: ha csak az egyik szervre figyelünk, könnyen elveszíthetjük a másikat. Ezért különösen fontos, hogy a cukorbetegek ne csak a vércukorszintre, hanem a veséjük és a szívük állapotára is rendszeresen odafigyeljenek. A rendszeres vese- és szívellenőrzéssel akár évekkel is meghosszabbíthatja életét!