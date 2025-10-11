Nyolc tünet, ami arra utal, hogy cukorbeteg lehet

A 2-es típusú cukorbetegség világszerte rohamosan terjed, és a szakértők szerint több millió ember él vele anélkül, hogy tudna róla. A probléma gyökere legtöbbször a túlsúly, a mozgáshiány és a helytelen életmód. A magas vércukorszint hosszú távon károsítja az ereket és az idegeket, így szív- és érrendszeri betegségek, látásromlás, sőt akár amputáció is lehet a következménye - számol be a Fit Book.

A korai tünetek felismerése kulcsfontosságú a cukorbetegség megelőzésében

Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

A 2-es típusú cukorbetegség leggyakoribb tünetei

állandó fáradtság, kimerültségérzet fokozott szomjúság és gyakori vizelés viszkető, száraz bőr lassan gyógyuló sebek homályos vagy ingadozó látás visszatérő fertőzések, például húgyúti vagy gombás megbetegedések zsibbadás vagy bizsergés a végtagokban csökkent nemi vágy és potenciazavar

Ha valaki két vagy több ilyen tünetet tapasztal, mielőbb forduljon orvoshoz. A túlzott szomjúság és a gyakori vizelés például arra utal, hogy a szervezet nem tudja megfelelően felvenni a cukrot a vérből, ezért a vesék próbálják eltávolítani.

Mit jelent a prediabétesz, és miért veszélyes?

A prediabétesz a cukorbetegség előszobája: a vércukorszint már magasabb a normálisnál, de még nem éri el a diabétesz határértékét.

A probléma, hogy ez az állapot évekig tünetmentes lehet, miközben már fokozottan növeli a szívbetegségek és a stroke kockázatát.

A legveszélyeztetettebb csoportba tartoznak: a túlsúlyos emberek (különösen hasi zsírfelesleggel), a 45 év felettiek. Azoban jó hír, hogy már néhány kilogramm fogyás és rendszeres testmozgás is jelentősen csökkentheti a diabétesz kialakulásának esélyét.

Így ismerhető fel a cukorbetegség – fontos szűrővizsgálatok

A cukorbetegség korai felismerése életmentő lehet. Az orvosok három fő módszert alkalmaznak a diagnózis felállítására:

Éhgyomri vércukormérés HbA1c-vizsgálat, amely az elmúlt hónapok átlagos vércukorszintjét mutatja Orális glükóztolerancia-teszt (OGTT), amely a szervezet cukor-terhelésre adott reakcióját méri

A vizsgálatokat célszerű diabetológusnál végeztetni, aki segít a betegség megértésében és a helyes életmód kialakításában.