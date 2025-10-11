Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
cukorbetegség

Nyolc tünet, ami arra utal, hogy cukorbeteg lehet

31 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A cukorbetegség alattomos betegség: évekig pusztíthat a szervezetben anélkül, hogy komoly tüneteket okozna. A 2-es típusú cukorbetegség különösen veszélyes, mert sokan csak akkor ismerik fel, amikor már szövődmények jelentkeznek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
cukorbetegségelőjelmegelőző vizsgálat

A 2-es típusú cukorbetegség világszerte rohamosan terjed, és a szakértők szerint több millió ember él vele anélkül, hogy tudna róla. A probléma gyökere legtöbbször a túlsúly, a mozgáshiány és a helytelen életmód. A magas vércukorszint hosszú távon károsítja az ereket és az idegeket, így szív- és érrendszeri betegségek, látásromlás, sőt akár amputáció is lehet a következménye - számol be a Fit Book.

Az 5-ös típusú cukorbetegség mellett a diabétesznek számos típusa létezik.
A korai tünetek felismerése kulcsfontosságú a cukorbetegség megelőzésében
Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

A 2-es típusú cukorbetegség leggyakoribb tünetei

  1. állandó fáradtság, kimerültségérzet
  2. fokozott szomjúság és gyakori vizelés
  3. viszkető, száraz bőr
  4. lassan gyógyuló sebek
  5. homályos vagy ingadozó látás
  6. visszatérő fertőzések, például húgyúti vagy gombás megbetegedések
  7. zsibbadás vagy bizsergés a végtagokban
  8. csökkent nemi vágy és potenciazavar

Ha valaki két vagy több ilyen tünetet tapasztal, mielőbb forduljon orvoshoz. A túlzott szomjúság és a gyakori vizelés például arra utal, hogy a szervezet nem tudja megfelelően felvenni a cukrot a vérből, ezért a vesék próbálják eltávolítani.

Mit jelent a prediabétesz, és miért veszélyes?

A prediabétesz a cukorbetegség előszobája: a vércukorszint már magasabb a normálisnál, de még nem éri el a diabétesz határértékét. 

A probléma, hogy ez az állapot évekig tünetmentes lehet, miközben már fokozottan növeli a szívbetegségek és a stroke kockázatát.

A legveszélyeztetettebb csoportba tartoznak: a túlsúlyos emberek (különösen hasi zsírfelesleggel), a 45 év felettiek. Azoban jó hír, hogy már néhány kilogramm fogyás és rendszeres testmozgás is jelentősen csökkentheti a diabétesz kialakulásának esélyét.

Így ismerhető fel a cukorbetegség – fontos szűrővizsgálatok

A cukorbetegség korai felismerése életmentő lehet. Az orvosok három fő módszert alkalmaznak a diagnózis felállítására:

  1. Éhgyomri vércukormérés
  2. HbA1c-vizsgálat, amely az elmúlt hónapok átlagos vércukorszintjét mutatja
  3. Orális glükóztolerancia-teszt (OGTT), amely a szervezet cukor-terhelésre adott reakcióját méri

A vizsgálatokat célszerű diabetológusnál végeztetni, aki segít a betegség megértésében és a helyes életmód kialakításában.

Hogyan előzhető meg a 2-es típusú cukorbetegség?

A megelőzés kulcsa a tudatos életmód: egészséges, zöldségekben gazdag étrend, rendszeres testmozgás, megfelelő mennyiségű alvás, stresszcsökkentés, dohányzás és túlzott alkoholfogyasztás kerülése. A cukorbetegség nem egyik napról a másikra alakul ki – de minél előbb cselekszünk, annál nagyobb az esély arra, hogy visszafordítsuk a folyamatot.

Ez az 5 étkezési szokás csodát tesz a vércukorszinttel! Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!