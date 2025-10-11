Nyolc tünet, ami arra utal, hogy cukorbeteg lehet

A 2-es típusú cukorbetegség világszerte rohamosan terjed, és a szakértők szerint több millió ember él vele anélkül, hogy tudna róla. A probléma gyökere legtöbbször a túlsúly, a mozgáshiány és a helytelen életmód. A magas vércukorszint hosszú távon károsítja az ereket és az idegeket, így szív- és érrendszeri betegségek, látásromlás, sőt akár amputáció is lehet a következménye - számol be a Fit Book.
A 2-es típusú cukorbetegség leggyakoribb tünetei
- állandó fáradtság, kimerültségérzet
- fokozott szomjúság és gyakori vizelés
- viszkető, száraz bőr
- lassan gyógyuló sebek
- homályos vagy ingadozó látás
- visszatérő fertőzések, például húgyúti vagy gombás megbetegedések
- zsibbadás vagy bizsergés a végtagokban
- csökkent nemi vágy és potenciazavar
Ha valaki két vagy több ilyen tünetet tapasztal, mielőbb forduljon orvoshoz. A túlzott szomjúság és a gyakori vizelés például arra utal, hogy a szervezet nem tudja megfelelően felvenni a cukrot a vérből, ezért a vesék próbálják eltávolítani.
Mit jelent a prediabétesz, és miért veszélyes?
A prediabétesz a cukorbetegség előszobája: a vércukorszint már magasabb a normálisnál, de még nem éri el a diabétesz határértékét.
A probléma, hogy ez az állapot évekig tünetmentes lehet, miközben már fokozottan növeli a szívbetegségek és a stroke kockázatát.
A legveszélyeztetettebb csoportba tartoznak: a túlsúlyos emberek (különösen hasi zsírfelesleggel), a 45 év felettiek. Azoban jó hír, hogy már néhány kilogramm fogyás és rendszeres testmozgás is jelentősen csökkentheti a diabétesz kialakulásának esélyét.
Így ismerhető fel a cukorbetegség – fontos szűrővizsgálatok
A cukorbetegség korai felismerése életmentő lehet. Az orvosok három fő módszert alkalmaznak a diagnózis felállítására:
- Éhgyomri vércukormérés
- HbA1c-vizsgálat, amely az elmúlt hónapok átlagos vércukorszintjét mutatja
- Orális glükóztolerancia-teszt (OGTT), amely a szervezet cukor-terhelésre adott reakcióját méri
A vizsgálatokat célszerű diabetológusnál végeztetni, aki segít a betegség megértésében és a helyes életmód kialakításában.
Hogyan előzhető meg a 2-es típusú cukorbetegség?
A megelőzés kulcsa a tudatos életmód: egészséges, zöldségekben gazdag étrend, rendszeres testmozgás, megfelelő mennyiségű alvás, stresszcsökkentés, dohányzás és túlzott alkoholfogyasztás kerülése. A cukorbetegség nem egyik napról a másikra alakul ki – de minél előbb cselekszünk, annál nagyobb az esély arra, hogy visszafordítsuk a folyamatot.
