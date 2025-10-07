Szívesen fogyaszt cukormentes üdítőt? Nagyon rossz hírünk van!

A cukormentes üdítő sokkal egészségesebb választás, mint a hagyományos, cukorral megtömött változat – vallják sokan. A diétás üdítő fogyókúra esetén jobb alternatíva lehet, mint a cukros, azonban ez nem egyenlő azzal, hogy egészségesebb is. Egy friss kutatás megdöbbentő eredményre jutott: már napi egy doboz cukormentes üdítő is komoly kockázatot jelenthet a máj egészségére nézve – írja a New York Post.

Egy friss kutatás megdöbbentő eredményre jutott: már napi egy doboz cukormentes üdítő is komoly kockázatot jelenthet a máj egészségére nézve

Fotó: Unsplash

A kínai Soochow Egyetem kutatói több mint 123 ezer brit résztvevő életmódját és italfogyasztását vizsgálták több éven keresztül. A résztvevők nem szenvedtek korábban májbetegségben, és 2009 és 2012 között rendszeresen beszámoltak arról, mennyi üdítőt ittak naponta. A kutatócsoport ezután több mint tíz éven át követte őket, hogy kiderüljön, kialakul-e náluk a nem-alkoholos zsírmáj, a metabolikus diszfunkcióval társult steatotikus májbetegség.

Az eredmények meglepőek voltak: már napi egy doboz cukormentes üdítő is 60 százalékkal növelte a zsírmáj kialakulásának esélyét. Ugyanekkora mennyiségű cukros üdítő 50 százalékkal emelte a kockázatot. Mindkét ital hozzájárult a máj elzsírosodásához, de a kutatók azt is kimutatták, hogy a cukormentes üdítők fogyasztása még magasabb arányban volt összefüggésbe hozható májkárosodással és májbetegségekhez köthető halálesetekkel.

De miért veszélyes a cukormentes üdítő?

A szakértők szerint az artifikális édesítőszerek többféle módon is negatívan hathatnak a szervezetre. Felboríthatják a bélflóra egyensúlyát, megzavarhatják a teltségérzetet, fokozhatják az édes íz iránti vágyat, és egyes esetekben még az inzulintermelést is serkenthetik.

A kutatás vezetője, Lihe Liu szerint ezek az eredmények megkérdőjelezik azt az általános nézetet, hogy a cukormentes üdítő biztonságos vagy egészséges alternatívája a cukros italoknak. „Tanulmányunk azt mutatja, hogy már mérsékelt fogyasztás esetén, például napi egy doboz cukormentes ital mellett is nőhet a májbetegség kockázata” – mondta Liu.

„Itt az ideje újragondolni, milyen szerepet játszanak ezek az italok az étrendünkben és a májunk egészségében” – hangsúlyozta.