Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt van Putyin nagy bejelentése: így fogja lezárni a háborút

Japán

A semmiből került elő egy eltűnt kislány maradványa

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tizenkét évvel a 2011-es, pusztító földrengés által kiváltott cunami után végre sikerült azonosítani egy eltűnt hatéves kislány maradványait Japánban. A cunami tragikus eseménye óta a hatóságok folyamatosan keresték az eltűnt személyeket, és most a DNS-vizsgálatok megerősítették az áldozat személyazonosságát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Japánföldrengéstermészeti katasztrófacunami

A hatóságok szerint egy romeltakarítást végző munkás 2023 februárjában talált állkapocs- és fogmaradványokat a Honsú-sziget északi részén, a Mijagi prefektúrában. A későbbi DNS-vizsgálat megerősítette, hogy a maradványok a cunamiban eltűnt Jamane Nacuszéhez tartoznak. A kislány a szökőár idején Ivate prefektúra partmenti városában, Jamadéban tartózkodott otthonában, és onnan sodorta el az ár - írja az MTI.

cunami - Waves sweep toward the shore in Tokushima in Japan's western island of Shikoku on July 19, 2011 brought by Typhoon Ma-On packing gusts of up to 198 kilometres (120 miles) per hour. Japan braced for heavy rain and fierce wind as strong typhoon Ma-On churned towards the country, prompting workers at the crippled Fukushima Daiichi nuclear plant to take safety measures. AFP PHOTO / JIJI PRESS (Photo by JIJI PRESS / AFP) / Japan OUT
A cunami, amely örökre megváltoztatta Japánt
Fotó: JIJI PRESS / JIJI PRESS / AFP

A maradványokat egy építkezési területen találták, és a családtagok megköszönték a hatóságoknak, hogy végre lezárhatták a fájdalmas ügyet. A japán sajtó szerint a történet emlékeztet arra, milyen hosszan ható következményei lehetnek a természeti katasztrófáknak.

A cunami és a földrengés hatása Japánra

A 2011-es, 9-es erősségű földrengés és az azt követő cunami súlyosan megrongálta a fukusimai atomerőművet. A szökőár közel 16 ezer ember életét követelte, és 2520 személyt a mai napig eltűntként tartanak nyilván. A Fukusima-1 erőmű balesete az évszázad legnagyobb nukleáris katasztrófájaként ismert, és hosszú távú hatása a környezetre és a helyi közösségekre mind a mai napig érezhető.

This is general view shows the devastated town of Otsuchi in Iwate prefecture on March 21, 2011 ten days after an earthquake and tsunami hit the northeastern coast of Japan. The number of people confirmed dead or listed as missing in Japan neared 22,000, 10 days after a massive earthquake and tsunami struck the country's northeast coast. AFP PHOTO / JIJI PRESS (Photo by JIJI PRESS / AFP) / Japan OUT
9-es erősségű földrengés Japánban - 2011: ez váltotta ki a cunamit
Fotó: JIJI PRESS / JIJI PRESS / AFP

A tragédia emlékeztet arra, hogy a természet ereje milyen gyorsan és váratlanul változtathatja meg emberek életét, és mennyire fontos a felkészültség és a katasztrófavédelem fejlesztése.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!