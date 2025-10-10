A semmiből került elő egy eltűnt kislány maradványa

A hatóságok szerint egy romeltakarítást végző munkás 2023 februárjában talált állkapocs- és fogmaradványokat a Honsú-sziget északi részén, a Mijagi prefektúrában. A későbbi DNS-vizsgálat megerősítette, hogy a maradványok a cunamiban eltűnt Jamane Nacuszéhez tartoznak. A kislány a szökőár idején Ivate prefektúra partmenti városában, Jamadéban tartózkodott otthonában, és onnan sodorta el az ár - írja az MTI.

A cunami, amely örökre megváltoztatta Japánt

Fotó: JIJI PRESS / JIJI PRESS / AFP

A maradványokat egy építkezési területen találták, és a családtagok megköszönték a hatóságoknak, hogy végre lezárhatták a fájdalmas ügyet. A japán sajtó szerint a történet emlékeztet arra, milyen hosszan ható következményei lehetnek a természeti katasztrófáknak.

A cunami és a földrengés hatása Japánra

A 2011-es, 9-es erősségű földrengés és az azt követő cunami súlyosan megrongálta a fukusimai atomerőművet. A szökőár közel 16 ezer ember életét követelte, és 2520 személyt a mai napig eltűntként tartanak nyilván. A Fukusima-1 erőmű balesete az évszázad legnagyobb nukleáris katasztrófájaként ismert, és hosszú távú hatása a környezetre és a helyi közösségekre mind a mai napig érezhető.

9-es erősségű földrengés Japánban - 2011: ez váltotta ki a cunamit

Fotó: JIJI PRESS / JIJI PRESS / AFP

A tragédia emlékeztet arra, hogy a természet ereje milyen gyorsan és váratlanul változtathatja meg emberek életét, és mennyire fontos a felkészültség és a katasztrófavédelem fejlesztése.