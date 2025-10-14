Kiadták a figyelmeztetést! A D-vitaminról van szó

A D-vitamin alapvető szükséglet az emberi szervezet számára: kulcsszerepet játszik az immunrendszer működésében, a csontok egészségében és számos anyagcsere-folyamatban. Egy friss brit kutatás azonban új megvilágításba helyezi a D-vitamin-kiegészítők használatát. A Fox News beszámolója szerint ugyanis a D2-vitamin akár csökkentheti is a D3 szintjét, amely a vitamin biológiailag aktívabb, hatékonyabb formája.

Tudósok figyelmeztetnek a D-vitamin-kiegészítők használatának veszélyeire - Illusztráció: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

D-vitamin: nem mindegy, melyiket választjuk

A vitamin D3 formája az, amit a szervezetünk napfény hatására képes előállítani, és állati eredetű élelmiszerekben is megtalálható. A D2 ezzel szemben növényi és gombás forrásokból származik.

Bár a hétköznapokban mindkettőt D-vitaminként ismerjük, a kutatók szerint nagyon is eltérően viselkednek a szervezetben.

Az új kutatás azért is érdekes, mert sokan a D2-re támaszkodnak télen, amikor a napfény hiánya miatt kevesebb D-vitamin termelődik a szervezetben.

D3: az immunrendszer titkos szövetségese

A tudósok korábbi vizsgálatai már jelezték, hogy a D3-vitamin egyedülálló módon erősíti a szervezet védekezőképességét.

Ez a vitamin aktiválja az immunrendszer egyik legfontosabb védelmi mechanizmusát, amely segít megakadályozni, hogy a vírusok és baktériumok megtelepedjenek a testben.

A D2-nek viszont nincsen ilyen hatása, így kevésbé hatékony a fertőzések elleni védekezésben. A kutatók szerint ez a felismerés nemcsak a táplálékkiegészítők piacát érintheti, hanem azt is, hogyan gondolkodunk a téli egészségmegőrzésről. Ha valóban igaz, hogy a D3 hatékonyabban támogatja a szervezetet, akkor a jövőben az orvosi ajánlások is megváltozhatnak.

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek: további kutatásokra van szükség, hogy pontosan megértsük, miért csökkenti a D2 a D3-szintet, és ez milyen következményekkel járhat hosszú távon.

Egy dolog azonban biztosnak tűnik – nem minden D-vitamin egyforma, és a választásunk többet számíthat, mint gondoltuk volna.