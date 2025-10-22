Ezeket a tüneteket tapasztalja? – Valószínűleg D-vitamin-hiányban szenved

A neves német bőrgyógyász, Dr. Miriam Rehbein szerint a bőrünk nemcsak elszenvedője, hanem tükre is lehet a vitaminszintünknek. Sokan nem tudják, de a bőrünk aktívan részt vesz a D-vitamin termelésében. Amikor napfény – pontosabban UVB-sugárzás – éri, előállítja a vitamin előanyagát. Télen, amikor alig látunk napot, ez a folyamat viszont gyakorlatilag leáll, hívja fel a figyelmet a focus.de.
A bőrünk sokat elárul arról, mi zajlik a szervezetünkben – ha nem kap elég fényt és támogatást, azt gyorsan megmutatja. Ezzel nemcsak a bőrünk állapota romolhat, hanem az immunrendszerünk is legyengülhet. A bőr ugyanis nemcsak védekezik, hanem aktívan támogatja az immunrendszert”
– hangsúlyozza Dr. Rehbein.
Honnan tudhatjuk, hogy D-vitamin-hiányban szenvedünk?
A D-vitamin hiánya nem mindig jár egyértelmű tünetekkel, de az alábbi jelek gyanúra adhatnak okot:
- Tartós fáradtság
- Gyakori megfázás, fertőzések
- Száraz, hámló bőr
- Kisebb gyulladások, irritált területek
- Lelassult sebgyógyulás
Mit tehetünk a pótlásért?
Mozgás – Napi 15–30 perc séta is segíthet, még borús időben is.
Megfelelő étrend – Tojás, máj, zsíros halak (lazac, makréla), és gombafélék is tartalmaznak D-vitamint.
Táplálékkiegészítők – Súlyos hiány esetén érdemes vérvizsgálat után orvossal egyeztetni a megfelelő dózisról.
