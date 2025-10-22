Ezeket a tüneteket tapasztalja? – Valószínűleg D-vitamin-hiányban szenved

A neves német bőrgyógyász, Dr. Miriam Rehbein szerint a bőrünk nemcsak elszenvedője, hanem tükre is lehet a vitaminszintünknek. Sokan nem tudják, de a bőrünk aktívan részt vesz a D-vitamin termelésében. Amikor napfény – pontosabban UVB-sugárzás – éri, előállítja a vitamin előanyagát. Télen, amikor alig látunk napot, ez a folyamat viszont gyakorlatilag leáll, hívja fel a figyelmet a focus.de.

Mozgással, megfelelő étrenddel és táplálékkiegészítőkkel pótolhatjuk a D-vitamin-hiányt – Fotó: Pexels

A bőrünk sokat elárul arról, mi zajlik a szervezetünkben – ha nem kap elég fényt és támogatást, azt gyorsan megmutatja. Ezzel nemcsak a bőrünk állapota romolhat, hanem az immunrendszerünk is legyengülhet. A bőr ugyanis nemcsak védekezik, hanem aktívan támogatja az immunrendszert”

– hangsúlyozza Dr. Rehbein.

Honnan tudhatjuk, hogy D-vitamin-hiányban szenvedünk?

A D-vitamin hiánya nem mindig jár egyértelmű tünetekkel, de az alábbi jelek gyanúra adhatnak okot:

Tartós fáradtság

Gyakori megfázás, fertőzések

Száraz, hámló bőr

Kisebb gyulladások, irritált területek

Lelassult sebgyógyulás

Mit tehetünk a pótlásért?

Mozgás – Napi 15–30 perc séta is segíthet, még borús időben is.

Megfelelő étrend – Tojás, máj, zsíros halak (lazac, makréla), és gombafélék is tartalmaznak D-vitamint.

Táplálékkiegészítők – Súlyos hiány esetén érdemes vérvizsgálat után orvossal egyeztetni a megfelelő dózisról.

