Mit művelt? Tényleges életfogytiglani büntetést szabtak ki egy bevándorló nőre Franciaországban

Franciaországban ritkán szabnak ki életfogytiglani börtönbüntetést nőknek, ám most kívételt tettek. Ezúttal Dahbia Benkired neve vált a bűn és büntetés határkövévé, miután egy 12 éves kislány halála örökre beírta magát Párizs sötét történetébe. Az ítélet súlya túlmutat az egyéni felelősségen: társadalmi és erkölcsi kérdéseket is felszínre hozott.
gyilkosság Franciaország szexuális erőszak

A 27 éves algériai származású Dahbia Benkired életfogytiglani börtönbüntetést kapott, miután elítélték a 12 éves Lola Daviet megerőszakolásáért és brutális meggyilkolásáért. A párizsi bíróság döntése azért is történelmi, mert Benkired az első nő, akire Franciaországban a teljes életre szóló szabadságvesztést kiszabták - számol be a BBC

Dahbia Benkired életfogytiglani ítélete után Lola Daviet családja megszólalt a párizsi Palais de Justice előtt.At the Palais de Justice in Paris, Lola Daviet's brother Thibault speaks to journalists alongside his mother Delphine Daviet about the sentencing of Dahbia Benkired to life imprisonment following her trial for raping torturing and murdering Lola in October 2022. Paris, October 24, 2025.Au Palais de Justice de Paris, le frere de Lola Daviet s exprime devant les journalistes aux cotes de sa mere sur la condamnation de Dahbia Benkired a la perpetuite incompressible a l issue de son proces pour avoir viole torture et assassine Lola en octobre 2022. Paris le 24 octobre 2025. (Photo by Quentin de Groeve / Hans Lucas via AFP)
Dahbia Benkired életfogytiglani ítélete után Lola Daviet családja megszólalt a párizsi Palais de Justice előtt
Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas

Dahbia Benkired borzalmas tettének részletei

Lola holttestét 2022 októberében egy műanyag dobozban találták meg abban a párizsi házban, ahol élt. A nyomozás során kiderült, hogy Dahbia Benkired – akkor még 24 évesen – becsalta a kislányt egy lakásba, majd másfél órán át kínozta és szexuálisan bántalmazta, mielőtt megölte.

A nő ollóval és dobozvágó késsel támadt, majd szigetelőszalaggal tekerte be Lola fejét, ami fulladást okozott. A bíróság szerint a tette a legmagasabb fokú brutalitásról árulkodik.

A vádlottat pszichiáterek is megvizsgálták, akik pszichopata jellemvonásokat azonosítottak, ám elmeállapotát épnek találták. Az ügyész az esküdtek előtt úgy fogalmazott: „Ahol nincs betegség, ott nincs kezelés.”

Benkired a tárgyaláson bocsánatot kért, de nem tudta megindokolni tetteit. A bíróság szerint az elkövető személyisége miatt nem várható valódi megbánás vagy változás.

Mivel Dahbia Benkired algériai bevándorló volt, akit a gyilkosság előtt már kitoloncolásra köteleztek, az ügy gyorsan politikai témává vált. Lola szülei arra kérték a közvéleményt, hogy ne használják lányuk nevét politikai célokra.

A francia jogrendszerben az életfogytiglani börtön rendkívül ritka, a „whole-life sentence” (teljes életre szóló szabadságvesztés) pedig szinte példátlan. Korábban csak Michel Fourniret sorozatgyilkos és a 2015-ös párizsi terrortámadásokban részt vevő Salah Abdeslam kapták meg ugyanezt a büntetést.

