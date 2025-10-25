Mit művelt? Tényleges életfogytiglani büntetést szabtak ki egy bevándorló nőre Franciaországban

A 27 éves algériai származású Dahbia Benkired életfogytiglani börtönbüntetést kapott, miután elítélték a 12 éves Lola Daviet megerőszakolásáért és brutális meggyilkolásáért. A párizsi bíróság döntése azért is történelmi, mert Benkired az első nő, akire Franciaországban a teljes életre szóló szabadságvesztést kiszabták - számol be a BBC

Dahbia Benkired életfogytiglani ítélete után Lola Daviet családja megszólalt a párizsi Palais de Justice előtt

Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas

Dahbia Benkired borzalmas tettének részletei

Lola holttestét 2022 októberében egy műanyag dobozban találták meg abban a párizsi házban, ahol élt. A nyomozás során kiderült, hogy Dahbia Benkired – akkor még 24 évesen – becsalta a kislányt egy lakásba, majd másfél órán át kínozta és szexuálisan bántalmazta, mielőtt megölte.

A nő ollóval és dobozvágó késsel támadt, majd szigetelőszalaggal tekerte be Lola fejét, ami fulladást okozott. A bíróság szerint a tette a legmagasabb fokú brutalitásról árulkodik.

A vádlottat pszichiáterek is megvizsgálták, akik pszichopata jellemvonásokat azonosítottak, ám elmeállapotát épnek találták. Az ügyész az esküdtek előtt úgy fogalmazott: „Ahol nincs betegség, ott nincs kezelés.”

'Monster devil' Algerian woman who raped and murdered 12-year-old Lola is jailed for life with no parole in France - after begging court for forgiveness https://t.co/ypXrNLHgXZ — Daily Mail (@DailyMail) October 24, 2025

Benkired a tárgyaláson bocsánatot kért, de nem tudta megindokolni tetteit. A bíróság szerint az elkövető személyisége miatt nem várható valódi megbánás vagy változás.

Mivel Dahbia Benkired algériai bevándorló volt, akit a gyilkosság előtt már kitoloncolásra köteleztek, az ügy gyorsan politikai témává vált. Lola szülei arra kérték a közvéleményt, hogy ne használják lányuk nevét politikai célokra.

A francia jogrendszerben az életfogytiglani börtön rendkívül ritka, a „whole-life sentence” (teljes életre szóló szabadságvesztés) pedig szinte példátlan. Korábban csak Michel Fourniret sorozatgyilkos és a 2015-ös párizsi terrortámadásokban részt vevő Salah Abdeslam kapták meg ugyanezt a büntetést.

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: döntés született az életben maradt testvér elhelyezéséről. Részletek az Origo oldalán.