Riasztás: halálos csípésű rovar szabadult el hazánkban

Magyarországon is megkezdte a terjeszkedését, ezért több vármegyében csapdákat helyeztek ki a szakemberek. A darázs elsősorban más rovarokat, köztük a méheket támadja meg, ezzel komoly károkat okozva a beporzásban és a mezőgazdaságban – írja a BAMA.

Az ázsiai lódarázs jóval veszélyesebb az Európában őshonos fajnál.

Fotó: NurPhoto

A darázs terjedése veszélyt jelent a méhészetre

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület országos megfigyelőhálózatot működtet, hogy időben észleljék a rovar megjelenését. A csapdákat főként autópályák menti méhészetekben helyezték el, ahol a méhészek hetente ellenőrzik azokat. Gyanú esetén fényképet kell készíteni, és jelenteni a Természettudományi Múzeumnak vagy az egyesületnek. A baranyai szakemberek egyelőre megnyugtató híreket közöltek: a megyében még nem mutatták ki az ázsiai lódarázs jelenlétét.

Fontos azonban, hogy a lakosság ne tévessze össze az őshonos európai lódarázzsal,

amely természetes része az ökoszisztémának. Aki gyanús, fekete testű, narancssárga potrohú példányt lát, fényképezze le, és küldje el a velutina@omme.hu címre. Ezzel bárki segítheti a veszélyes faj felderítését és a méhek védelmét.

Európát már ellepték

Az ázsiai lódarázs a Távol-Keletről származik és 2004-ben jelent meg először Európában, Franciaországban – valószínűleg egy virágcserép-szállítmánnyal érkeztek az első példányok. Azóta rohamosan terjed a kontinensen, és nálunk őshonos rokonával ellentétben egyáltalán nem békés. Az ázsiai lódarázs ugyanis rendkívül agresszív, különösen, amikor a fészkét védi: ha megzavarják, akár több száz egyed is támadhat egyszerre.