Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sajtóinformáció: ismeretlen drón jelent meg egy német NATO-bázis felett

delfin

Hihetetlen: Alzheimer-kórral diagnosztizáltak delfineket

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy új kutatás szerint az eltévedt tengeri emlősök agyában az Alzheimer-kórra jellemző elváltozásokat találtak. A delfinek agyszöveteiben olyan fehérje-lerakódásokat és génváltozásokat mutattak ki, amelyek hasonlítanak az emberi Alzheimer-kórban megfigyeltekhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
delfinalgamérgezésklímaváltozásAlzheimer-kór

A vizsgálat Floridában, az Indian River Lagoon térségében elpusztult állatokon történt, ahol gyakoriak az algavirágzások. Az algavirágzások idején partra vetődött delfinek agyában a 2,4-diaminovajsav nevű idegméreg szintje közel háromezer-szer magasabb volt, mint más időszakokban írja a ScienceAlert.

delfin
Atlanti foltos delfinek (Stenella frontalis).
Fotó: Connect Images


A delfinek agyát mérgező algavirágzások nyomában

Ez a toxin a cianobaktériumokból származik, és ismerten károsítja az idegsejteket. A kutatók szerint a mérgezés miatt az állatok elveszíthetik térbeli tájékozódó képességüket, ami a partra vetődés egyik oka lehet. A jelenség összefüggésbe hozható a klímaváltozással, amely melegebb vizeket és gyakoribb algavirágzásokat eredményez. A delfinek úgynevezett környezeti jelzőfajok, így állapotuk az emberre leselkedő veszélyeket is előre jelezheti. 

A cianobaktériumok toxinjai felhalmozódhatnak a táplálékláncban, és elérhetik az embereket is a tengeri ételeken keresztül. 

Bár közvetlen bizonyíték még nincs, a kutatók szerint ezek az anyagok hozzájárulhatnak az idegrendszeri leépüléshez. A tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a környezetszennyezés és a klímaváltozás nemcsak az állatvilágot, hanem az emberi egészséget is veszélyezteti. Összességében a kutatás azt üzeni, hogy az óceánok egészsége és az emberi agy védelme szorosan összefügg egymással.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!