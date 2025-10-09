Hihetetlen: Alzheimer-kórral diagnosztizáltak delfineket

A vizsgálat Floridában, az Indian River Lagoon térségében elpusztult állatokon történt, ahol gyakoriak az algavirágzások. Az algavirágzások idején partra vetődött delfinek agyában a 2,4-diaminovajsav nevű idegméreg szintje közel háromezer-szer magasabb volt, mint más időszakokban – írja a ScienceAlert.

Atlanti foltos delfinek (Stenella frontalis).

Fotó: Connect Images



A delfinek agyát mérgező algavirágzások nyomában

Ez a toxin a cianobaktériumokból származik, és ismerten károsítja az idegsejteket. A kutatók szerint a mérgezés miatt az állatok elveszíthetik térbeli tájékozódó képességüket, ami a partra vetődés egyik oka lehet. A jelenség összefüggésbe hozható a klímaváltozással, amely melegebb vizeket és gyakoribb algavirágzásokat eredményez. A delfinek úgynevezett környezeti jelzőfajok, így állapotuk az emberre leselkedő veszélyeket is előre jelezheti.

A cianobaktériumok toxinjai felhalmozódhatnak a táplálékláncban, és elérhetik az embereket is a tengeri ételeken keresztül.

Bár közvetlen bizonyíték még nincs, a kutatók szerint ezek az anyagok hozzájárulhatnak az idegrendszeri leépüléshez. A tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a környezetszennyezés és a klímaváltozás nemcsak az állatvilágot, hanem az emberi egészséget is veszélyezteti. Összességében a kutatás azt üzeni, hogy az óceánok egészsége és az emberi agy védelme szorosan összefügg egymással.