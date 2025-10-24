Már kis mennyiségű alkohol is veszélyes? Megszólaltak a tudósok

Egy friss kutatás szerint még a mérsékelt alkoholfogyasztás is jelentősen növelheti a demencia kockázatát. A kutatók az Oxfordi Egyetem vezetésével, a Yale és a Cambridge-i Egyetemekkel együttműködve vizsgálták több millió ember adatait, az eredmények azt sugallják, hogy a demencia kockázatát nem lehet alábecsülni, legyen szó bármilyen kis mennyiségű alkoholfogyasztásról – számol be a Fox News.

Az alkoholfogyasztás növeli a demencia kockázatát - Illusztráció: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Az alkohol elkerülése segíthet a demencia megelőzésében

A kutatók nemcsak a tényleges alkoholfogyasztást, hanem a genetikai hajlamot is vizsgálták az alkoholhasználati zavar és a demencia kapcsolatában. Az eredmények szerint azoknál, akiknél kétszeres volt az alkoholhasználati zavarok genetikai kockázata, 16 százalékkal nagyobb eséllyel alakult ki demencia. Ehhez képest azok esetében, akik heti alkoholfogyasztásukban háromszoros növekedést mutattak, 15 százalékkal nagyobb volt a demencia kockázata.

Az eredmények ellentmondanak a korábbi, széles körben elterjedt hiedelemnek, miszerint a mérsékelt alkoholfogyasztás jótékony hatással lehet az agy egészségére. Dr. Topiwala, a tanulmány vezető szerzője kiemelte, hogy még a mérsékelt ivás is növelheti a demencia kockázatát, ezért az alkoholfogyasztás csökkentése a lakosság körében fontos lehet a demencia megelőzésében.

Az amerikai szakértők szerint a mérsékelt ivás férfiak esetében napi legfeljebb két, nőknél legfeljebb egy italra korlátozódik. A szakértők hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy mindenkinek érdemes egészségügyi szakemberrel konzultálni, figyelembe véve a családi anamnézist, a genetikai tényezőket és az életmódot, mielőtt döntést hozna az alkoholfogyasztásról.