Nyolc pénzügyi hiba, ami demenciára utalhat

A demencia világszerte milliókat érint, és nemcsak a memóriazavar vagy a szavak keresési nehézsége utalhat rá. Egy neuropszichológus szerint a pénzügyi hibák is komoly figyelmeztető jelek lehetnek, amelyek időben segíthetnek felismerni a betegséget - írja a New York Post.
A szakértők szerint a demenciával élők kezdetben még képesek lehetnek egyszerűbb pénzügyi feladatok elvégzésére, például számlabefizetésre vagy kártyahasználatra. Idővel azonban egyre nehezebb számukra a borravaló kiszámítása, a kiadások nyomon követése vagy egy vásárlás rendezése.
Korai lépésekkel csökkenthetők a veszélyek. Segíthet az automatikus számlafizetés beállítása, a költségvetés közös megtervezése vagy a költésfigyelő alkalmazások használata. A technológia riasztásokat is küldhet szokatlan vásárlásokról, így időben észlelhetők a gondok.
A demencia pénzügyi sebezhetőséget is okoz, így az érintettek könnyebben válnak csalások áldozatává. A leggyakoribb trükkök közé tartoznak a hamis nyereményjátékok, a kormányhivatalok nevében történő hívások vagy a „technikai támogatás” címén elkövetett átverések.
A hozzátartozók támogathatják az érintettet a pénzügyek kezelésében, sőt jogi lépéssel — például meghatalmazással — megakadályozhatják a kizsákmányolást.
Nagy veszélyben lehet, ha így néz ki a vizelete. Részletek az Origo oladlán olvashatók.