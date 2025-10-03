Nyolc pénzügyi hiba, ami demenciára utalhat

A demencia világszerte milliókat érint, és nemcsak a memóriazavar vagy a szavak keresési nehézsége utalhat rá. Egy neuropszichológus szerint a pénzügyi hibák is komoly figyelmeztető jelek lehetnek, amelyek időben segíthetnek felismerni a betegséget - írja a New York Post.

A demencia gyakran szokatlan vásárlási szokásokban is megnyilvánul

Fotó: Unsplash

A szakértők szerint a demenciával élők kezdetben még képesek lehetnek egyszerűbb pénzügyi feladatok elvégzésére, például számlabefizetésre vagy kártyahasználatra. Idővel azonban egyre nehezebb számukra a borravaló kiszámítása, a kiadások nyomon követése vagy egy vásárlás rendezése.

A leggyakoribb pénzügyi problémák, amelyek demencia jelei lehetnek

számlák befizetésének elmulasztása felhalmozódó felbontatlan csekkek és számlák váratlan vagy felesleges vásárlások szokatlanul sok új költés a bankkártyán indokolatlan készpénzfelvételek ismételt sikertelen online banki belépési kísérletek elveszett vagy ellopott kártyák gyakori PIN-kód cserék

Korai lépésekkel csökkenthetők a veszélyek. Segíthet az automatikus számlafizetés beállítása, a költségvetés közös megtervezése vagy a költésfigyelő alkalmazások használata. A technológia riasztásokat is küldhet szokatlan vásárlásokról, így időben észlelhetők a gondok.

A demencia pénzügyi sebezhetőséget is okoz, így az érintettek könnyebben válnak csalások áldozatává. A leggyakoribb trükkök közé tartoznak a hamis nyereményjátékok, a kormányhivatalok nevében történő hívások vagy a „technikai támogatás” címén elkövetett átverések.

A hozzátartozók támogathatják az érintettet a pénzügyek kezelésében, sőt jogi lépéssel — például meghatalmazással — megakadályozhatják a kizsákmányolást.

