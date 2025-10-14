Reggelik, amelyek megvédhetik az agyat a korai demenciától

Egyre több tanulmány igazolja, hogy az egészséges étrend segíthet megelőzni a korai demenciát. A Lancet orvosi folyóirat átfogó vizsgálata szerint több mint egy tucat életmódbeli tényező befolyásolja a kognitív hanyatlást – köztük a táplálkozás. Azok, akik tudatosan váltanak egészségesebb étrendre és rendszeresen mozognak, mérhető javulást tapasztalhatnak memóriájukban és koncentrációjukban - számol be a Daily Mail.

Egyszerű étrendi változtatásokkal is tehetünk a demencia kialakulása ellen

Fotó: Unsplash

Ételek, melyek segítenek megelőzni a demencia kialakulását

Tojás: A korábban koleszterinbombának tartott tojás újra előtérbe került, mivel tele van agybarát tápanyagokkal. Egy nagy tojás körülbelül 150 milligramm kolint tartalmaz, amely támogatja a memóriát, a hangulatot és az idegsejtek működését. A chicagói Rush University kutatása szerint azok, akik hetente legalább egy tojást fogyasztanak, 47%-kal kisebb eséllyel szenvednek demenciától. A kolin fokozza az acetilkolin termelődését, ami a tanulásért és az emlékezésért felelős, miközben csökkenti a neuronokat károsító méreganyagokat. Bogyós gyümölcsök: Az eper, az áfonya és a málna nemcsak finom, hanem igazi „agyvédő” szuperételek. Antioxidánsaik semlegesítik a szabad gyököket, amelyek felelősek a gyulladásokért és az amiloid-plakkok kialakulásáért – ez utóbbi az Alzheimer-kór egyik fő jele. A Cincinnati Egyetem vizsgálata kimutatta, hogy napi egy csésze eper javította a memóriát és csökkentette a depressziós tüneteket középkorú felnőtteknél. Nem véletlen, hogy a bogyós gyümölcsök a MIND-diéta központi elemei, amely az agy egészségét szolgálja. Étcsokoládé: Bár sokan bűnös élvezetnek tartják, az étcsokoládé flavonoidokban gazdag, amelyek javítják az agyi véráramlást és csökkentik a gyulladást. Kutatások szerint azok, akik rendszeresen fogyasztanak flavonoidokat – például étcsokoládét –, 14%-kal alacsonyabb halálozási kockázattal élnek. A magas kakaótartalmú csokoládé így mértékkel fogyasztva hozzájárulhat az agy frissességéhez és a memóriavesztés lassításához. Teljes kiőrlésű gabonák és magvak: A lassan felszívódó, összetett szénhidrátokban gazdag gabonák – mint a zab, a barna rizs és a búza – egyenletes energiát adnak az agynak, miközben csökkentik a gyulladást. Rendszeres fogyasztásuk lassítja a memóriaromlást. A magvak, például a dió és a mandula, omega-3 zsírsavakat tartalmaznak, amelyek növelik a hippocampus térfogatát – ez az agy memóriaközpontja. Már napi egy marék sótlan dióféle is segíthet a demencia kockázatának csökkentésében.