Kitálaltak III. Károly király szexuális életéről – furcsa, ami kiderült

Egy most elkészült amerikai dokumentumfilm olyan interjúkat tartalmaz, amelyeket Diana hercegnő 1992-1993 között adott egy hangképző szakembernek, Peter Settelennek.

Diana hercegnő és Károly herceg

Fotó: MARCEL MOCHET / AFP

A Kensington-palotában készült felvételeken Diana arról beszél, hogy szexuális életük „nagyon furcsa” volt, és állítása szerint csak háromhetente voltak együtt.

Ugyanilyen gyakorisággal találkozott Károly herceg régi szerelmével, Camilla Parker Bowles-szal is, még a házasságuk előtt. A szexuális kapcsolatuk pedig teljesen megszűnt Harry herceg születése után – írja a Mirror.

Diana hercegnő gyanakodott

Az asszony szerint a ma már III. Károly királynak hívott férje egyszer kijelentette: „Nem akarok az egyetlen walesi herceg lenni, akinek sosem volt szeretője”. Ez mély nyomot hagyott benne, ahogy az is, amikor az eljegyzésük után Károly egy interjúban azt mondta: „Bármit is jelentsen az, hogy szerelmes”. Diana hercegnő elárulta, hogy az esküvőjük előtt mindössze 13 alkalommal találkoztak. A királynővel is megosztotta aggodalmait, aki állítólag csak annyit mondott: „Nem tudom, mit kéne tenned. Károly reménytelen”.

Diana hercegnő arról is beszélt, hogy gyanakodott: egykori testőre, Barry Mannakee halála nem baleset volt. A férfival romantikus viszonyt folytatott, mielőtt Mannakee egy motorbalesetben életét vesztette. Amúgy a felvételeket Peter Settelen adta el az NBC-nek, miután jogi csatát nyert Lady Diana családjával szemben. Állítása szerint 12 kazetta máig hiányzik.