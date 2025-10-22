Hírlevél

Kitálaltak III. Károly király szexuális életéről – furcsa, ami kiderült

Egy amerikai dokumentumfilm ismét reflektorfénybe állította Diana hercegnő és III. Károly brit király viharos házasságát, amelynek részleteiről a fiatalon elhunyt feleség maga beszélt korábban. A titkos hangfelvételeken Diana hercegnő megrázó őszinteséggel tárja fel a kapcsolatuk intimitását, a bizalom hiányát és a királyi családon belüli feszültségeket.
dokumentumfilmDiana hercegnőbrit királyi családIII. Károly király

Egy most elkészült amerikai dokumentumfilm olyan interjúkat tartalmaz, amelyeket Diana hercegnő 1992-1993 között adott egy hangképző szakembernek, Peter Settelennek.

Britain's Princess Diana and Prince Charles visit the Chenonceau Castle on November 9, 1988 at Chenonceaux as part of their official visit to France. (Photo by Marcel MOCHET and Frank PERRY / AFP), Diana hercegnő
Diana hercegnő és Károly herceg
Fotó: MARCEL MOCHET / AFP

A Kensington-palotában készült felvételeken Diana arról beszél, hogy szexuális életük „nagyon furcsa” volt, és állítása szerint csak háromhetente voltak együtt. 

Ugyanilyen gyakorisággal találkozott Károly herceg régi szerelmével, Camilla Parker Bowles-szal is, még a házasságuk előtt. A szexuális kapcsolatuk pedig teljesen megszűnt Harry herceg születése után – írja a Mirror.

Diana hercegnő gyanakodott

Az asszony szerint a ma már III. Károly királynak hívott férje egyszer kijelentette: „Nem akarok az egyetlen walesi herceg lenni, akinek sosem volt szeretője”. Ez mély nyomot hagyott benne, ahogy az is, amikor az eljegyzésük után Károly egy interjúban azt mondta: „Bármit is jelentsen az, hogy szerelmes”. Diana hercegnő elárulta, hogy az esküvőjük előtt mindössze 13 alkalommal találkoztak. A királynővel is megosztotta aggodalmait, aki állítólag csak annyit mondott: „Nem tudom, mit kéne tenned. Károly reménytelen”.

Diana hercegnő arról is beszélt, hogy gyanakodott: egykori testőre, Barry Mannakee halála nem baleset volt. A férfival romantikus viszonyt folytatott, mielőtt Mannakee egy motorbalesetben életét vesztette. Amúgy a felvételeket Peter Settelen adta el az NBC-nek, miután jogi csatát nyert Lady Diana családjával szemben. Állítása szerint 12 kazetta máig hiányzik.

 

 

