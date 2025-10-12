Sokkoló részletek derültek ki Diane Keaton haláláról!

A 79 éves Oscar-díjas színésznő, Diane Keaton egészsége az utóbbi hónapokban drámai módon romlott. Egy közeli barátja a People magazinnak elmondta: „Nagyon hirtelen romlott az állapota, ami szívszorító volt mindenkinek, aki szerette.” A gyors leépülés teljesen váratlanul érte a környezetét, és a család szándékosan titokban tartotta a részleteket ľ számol be a Page Six.

Diane Keaton hűséges kutyájával, Reggie-vel – így emlékeznek rá rajongói

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Diane Keaton egészsége hirtelen romlott

„Az utolsó hónapokban csak a legközelebbi családtagjai vették körül, akik mindent nagyon diszkréten kezeltek. Még a régi barátai sem tudták pontosan, mi történik vele” – tette hozzá.

Egy árulkodó jel: eladta álomházát

A rajongók már márciusban felfigyelhettek egy gyanús jelre: Diane Keaton váratlanul eladásra kínálta Los Angeles-i „álomházát” 29 millió dollárért. A döntés sokakat meglepett, mivel korábban azt nyilatkozta, hogy élete végéig abban az otthonban szeretne maradni. A környéken élők is észrevették, hogy a színésznő, aki korábban minden nap sétáltatta kutyáját, Reggie-t, az utóbbi hónapokban már nem tűnt fel Brentwood utcáin.

Egy szomszéd elmondása szerint Diane Keaton „Mindig ugyanúgy nézett ki – kalapban, napszemüvegben, és mindig mosolygott. Nagyon kedves, vicces és beszédes volt. Úgy beszélt a kutyájához, mintha ember lenne. Különc, mégis igazi régi hollywoodi ikon volt.”

A család szóvivője szombaton erősítette meg, hogy a színésznő Kaliforniában hunyt el. A halál pontos okát nem hozták nyilvánosságra. Két gyermeke, Dexter és Duke gyászolja, akiket Keaton az ötvenes éveiben fogadott örökbe.

Diane Keaton utolsó Instagram-bejegyzését áprilisban osztotta meg, ahol boldognak és egészségesnek tűnt. A képeken szeretett kutyájával, Reggie-vel látható, arcán széles mosollyal – ahogyan a rajongók örökre emlékezni fognak rá.