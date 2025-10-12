Hírlevél

Hatalmas botrány: az USA áll az oroszok elleni támadások mögött

Diane Keaton

Sokkoló részletek derültek ki Diane Keaton haláláról!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Diane Keaton egészsége az elmúlt hónapokban hirtelen hanyatlani kezdett, ami mindenkit megrendített, aki szerette. A hollywoodi legenda és családja azonban úgy döntött, csendben küzdenek meg a betegséggel. Diane Keaton utolsó hónapjai távol a nyilvánosságtól, szerettei körében teltek.
Diane Keatonbetegséghalál

A 79 éves Oscar-díjas színésznő, Diane Keaton egészsége az utóbbi hónapokban drámai módon romlott. Egy közeli barátja a People magazinnak elmondta: „Nagyon hirtelen romlott az állapota, ami szívszorító volt mindenkinek, aki szerette.” A gyors leépülés teljesen váratlanul érte a környezetét, és a család szándékosan titokban tartotta a részleteket ľ számol be a Page Six.

(FILES) Actress Diane Keaton attends the Premiere of "Love the Coopers", in Los Angeles, California, on November 12, 2015. According to People magazine reports on October 11, 2025, US actress Diane Keaton, known for her Oscar-winning performance in 1977's "Annie Hall" and her role in "The Godfather" films, has died at age 79. (Photo by Valerie MACON / AFP)
Diane Keaton hűséges kutyájával, Reggie-vel – így emlékeznek rá rajongói
Fotó: VALERIE MACON / AFP

Diane Keaton egészsége hirtelen romlott

„Az utolsó hónapokban csak a legközelebbi családtagjai vették körül, akik mindent nagyon diszkréten kezeltek. Még a régi barátai sem tudták pontosan, mi történik vele” – tette hozzá.

Egy árulkodó jel: eladta álomházát

A rajongók már márciusban felfigyelhettek egy gyanús jelre: Diane Keaton váratlanul eladásra kínálta Los Angeles-i „álomházát” 29 millió dollárért. A döntés sokakat meglepett, mivel korábban azt nyilatkozta, hogy élete végéig abban az otthonban szeretne maradni. A környéken élők is észrevették, hogy a színésznő, aki korábban minden nap sétáltatta kutyáját, Reggie-t, az utóbbi hónapokban már nem tűnt fel Brentwood utcáin.

Egy szomszéd elmondása szerint Diane Keaton „Mindig ugyanúgy nézett ki – kalapban, napszemüvegben, és mindig mosolygott. Nagyon kedves, vicces és beszédes volt. Úgy beszélt a kutyájához, mintha ember lenne. Különc, mégis igazi régi hollywoodi ikon volt.”

A család szóvivője szombaton erősítette meg, hogy a színésznő Kaliforniában hunyt el. A halál pontos okát nem hozták nyilvánosságra. Két gyermeke, Dexter és Duke gyászolja, akiket Keaton az ötvenes éveiben fogadott örökbe.

Diane Keaton utolsó Instagram-bejegyzését áprilisban osztotta meg, ahol boldognak és egészségesnek tűnt. A képeken szeretett kutyájával, Reggie-vel látható, arcán széles mosollyal – ahogyan a rajongók örökre emlékezni fognak rá.

Hollywood aranylánya, aki sosem ment férjhez – Diane Keaton szerelmi titkai. Részletek az Origo oldalán.

 

