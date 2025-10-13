Diane Keaton halála után került felszínre Al Pacino legmélyebb titka

2025. október 11-én meghalt Diane Keaton, a filmvilág egyik legnagyobb színésznője. Halála után napvilágra került Al Pacino legmélyebb titka: egész életében bánta, hogy nem kötötte össze az életét egykori szerelmével. A két sztár kapcsolata a Keresztapa forgatásán kezdődött, és bár szenvedélyes volt, sosem végződött házassággal.

Diane Keaton és Al Pacino – A Keresztapa II., 1974

Diane Keaton és Al Pacino

A két világhírű színész 1974-ben találkozott először a Keresztapa forgatásán, ahol Keaton Michael Corleone feleségét alakította. A közös munka hamar valódi érzelmeket ébresztett bennük, és kapcsolatuk két évtizeden át tartott, hol együtt, hol külön.

1990-ben szakítottak végleg, miután Keaton ultimátumot adott Pacinónak: házasság vagy búcsú. A színész azonban nem volt hajlandó elköteleződni.

A Keresztapa III., 1990

Al Pacino egy közeli barátnak bevallotta: Diane Keaton halála után érezte meg igazán, mit veszített.

Évekig mondogatta, hogy ha meg van írva, sosem késő újrakezdeni — de most már késő

– mondta a Daily Mail forrása.

A most 85 éves Pacino Keatont mindig csodálatos nőként emlegette, akit művészi zsenialitásáért és egyéniségéért tisztelt. Bár Beverly Hillsben egymás közelében éltek, ritkán tartották a kapcsolatot, mert úgy érezték, mindent elmondtak egymásnak akkor, amikor kellett.

ANNIE HALL 1977 de Woody Allen Diane Keaton Woody Allen. new york city; Manhattan CHRISTOPHEL / NZ © Rollins-Joffe Productions (Photo by Rollins-Joffe Productions / Collection ChristopheL via AFP)

Diane Keaton 2017-ben azt nyilatkozta, hogy helyesen döntöttek, amikor nem házasodtak össze.

Ő egy gondoskodó nőt igényelt, én pedig egy gondoskodó férfit… fontos volt, hogy elengedjük egymást

– mondta. Bár sosem ment férjhez, két gyermeket örökbe fogadott, míg Al Pacino négy házasságon kívüli gyermek apja lett. Az AFI Életműdíj-átadón Pacino utoljára nyilvánosan vallott érzelmeiről:

Te művész vagy, Di. Nagy művész. Szeretlek örökké.

Cikkünk a Pagesix információi alapján készült.

Woody Allent is mélyen megrázta Diane Keaton halála. A színésznő és a rendező Woody Allen 1969-ben szerettek egymásba, amikor Keaton szerepelt Allen Broadway-darabjában, a Play It Again, Samben (Játszd újra, Sam). Bár kapcsolatuk rövid volt, barátságuk évtizedeken át tartott. Keaton később nyolc filmben is együtt dolgozott vele, köztük az Oscar-díjas Annie Hallban.