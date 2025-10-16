Lesújtó hír érkezett: ez okozta Diane Keaton halálát

Hírlevél

Rendkívüli!

Megrendítette Hollywoodot a hír, hogy 79 éves korában elhunyt az Oscar-díjas színésznő. A Diane Keaton haláláról kiadott családi közlemény szerint a legendás filmsztár tüdőgyulladás következtében vesztette életét kaliforniai otthonában.
A színésznő családja szívszorító üzenetben búcsúzott tőle, kiemelve Diane Keaton szeretetét az állatok, a természet és a hajléktalan közösségek iránt. 

DianeKeatonéleteképekben, DianeKeaton, Diane Keaton, színésznő, HOLLYWOOD, CALIFORNIA - AUGUST 11: Diane Keaton attends the Handprint and Footprint in Cement Ceremony for Actress Diane Keaton hosted by TCL Chinese Theatre on August 11, 2022 in Hollywood, California. Jerod Harris/Getty Images/AFP (Photo by Jerod Harris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Francis Ford Coppola és Woody Allen is megrendülten búcsúzott Diane Keaton színésznőtől, aki tüdőgyulladás következtében hunyt el 79 évesen.
Fotó: Getty Images via AFP /  

A Keaton család rendkívül hálás az elmúlt napokban érkezett szeretet- és támogatásáradatért, amelyet kedves Diane emlékére kaptunk, aki október 11-én tüdőgyulladásban hunyt el

 – olvasható a nyilatkozatban. Hozzátették: az ő emlékét legszebben adományokkal lehetne őrizni, akár egy állatmenhely vagy élelmiszerbank támogatásával – írja a Mirror cikke.

Diane Keaton halála megrázta Hollywoodot

A Diane Keaton halálhíre után a filmvilág szinte egy emberként gyászolta a legendát. Goldie Hawn, Bette Midler, Paul Feig és Ben Stiller is megható üzenetben búcsúztak tőle. Francis Ford Coppola, a Keresztapa rendezője így emlékezett:

Szavakkal nehéz kifejezni, milyen csodálatos és tehetséges volt Diane Keaton. Végig elképesztően intelligens, gyönyörű és kreatív maradt. Már a Szerelmesek és más idegenek című filmben tudtam, hogy őt akarom Kay szerepére a Keresztapában.

A Los Angeles-i tűzoltóság szombat reggel kapott riasztást Keaton otthonához, ahonnan kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. Egy barátja a People-nek elmondta: „Minden nagyon hirtelen történt, még a közeli ismerősök sem tudták, mennyire rossz az állapota. A végső hónapokban csak a legszűkebb család volt mellette.”

Keaton 1970-ben debütált a Szerelmesek és más idegenek című filmben, de világhírnévre a Keresztapa trilógiában Kay Adams szerepével tett szert, Al Pacino oldalán. 1977-ben Woody Allen Annie Hall című filmjéért Oscar-díjat nyert, és ezzel stílusikon is lett.

Pályafutása során olyan filmekben játszott, mint az Örömapa, a Kőkemény család, a Minden végzet nehéz és a Könyvklub. Utolsó szerepei a 2024-ben bemutatott Mindörökké nyár és a Barátnők újratöltve című filmekben voltak.

 

