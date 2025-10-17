Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Diane Keaton

Kiszivárgott a halotti bizonyítvány – ez okozta Diane Keaton halálát

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint arról korábban beszámoltunk, Diane Keaton tüdőgyulladás következtében hunyt el. A halotti bizonyítvány most minden eddiginél pontosabban mutatja meg, mi történt a tragikus nap előtt és után.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Diane Keatonhalotti bizonyítványhamvasztás

Mint arról korábban beszámoltunk, Diane Keaton tüdőgyulladásban hunyt el. Most azonban a halotti bizonyítványból kiderültek a színésznő halálának pontos körülményei - írja a TMZ.

DianeKeatonéleteképekben, DianeKeaton, Diane Keaton, színésznő, HOLLYWOOD, CALIFORNIA - AUGUST 11: Diane Keaton attends the Handprint and Footprint in Cement Ceremony for Actress Diane Keaton hosted by TCL Chinese Theatre on August 11, 2022 in Hollywood, California. Jerod Harris/Getty Images/AFP (Photo by Jerod Harris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Diane Keaton utolsó orvosi vizsgálatára október 9-én került sor
Fotó: Getty Images via AFP 

Diane Keaton halála: mit árul el a halotti bizonyítvány

A hivatalos halotti bizonyítvány megerősíti, hogy Diane Keaton halálát bakteriális tüdőgyulladás okozta, és nem voltak egyéb közreható tényezők. A színésznőt 2025. október 11-én nyilvánították halottnak, és három nappal később el is hamvasztották.

A dokumentumból az is kiderül, hogy Keaton szeptember 24-én kezdett orvosi kezelést, utolsó vizsgálatát pedig október 9-én tartották. A Los Angeles-i tűzoltóság október 11-én reggel 8:08-kor kapott riasztást a színésznő otthonához, ahol azonnal megkezdték az életmentést, majd kórházba szállították – azonban már nem tudták megmenteni.

A hollywoodi barátai sorra osztották meg megható üzeneteiket. Woody Allen, aki korábban romantikus kapcsolatban is volt vele, így emlékezett: „Amikor először találkoztam vele, annyira elbűvölő, gyönyörű és varázslatos volt, hogy el sem hittem, hogy valóság.”

Hollywood aranylánya, aki sosem ment férjhez – Diane Keaton szerelmi titkai. Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!