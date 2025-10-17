Kiszivárgott a halotti bizonyítvány – ez okozta Diane Keaton halálát

Mint arról korábban beszámoltunk, Diane Keaton tüdőgyulladásban hunyt el. Most azonban a halotti bizonyítványból kiderültek a színésznő halálának pontos körülményei - írja a TMZ.
Diane Keaton halála: mit árul el a halotti bizonyítvány
A hivatalos halotti bizonyítvány megerősíti, hogy Diane Keaton halálát bakteriális tüdőgyulladás okozta, és nem voltak egyéb közreható tényezők. A színésznőt 2025. október 11-én nyilvánították halottnak, és három nappal később el is hamvasztották.
A hollywoodi barátai sorra osztották meg megható üzeneteiket. Woody Allen, aki korábban romantikus kapcsolatban is volt vele, így emlékezett: „Amikor először találkoztam vele, annyira elbűvölő, gyönyörű és varázslatos volt, hogy el sem hittem, hogy valóság.”
A dokumentumból az is kiderül, hogy Keaton szeptember 24-én kezdett orvosi kezelést, utolsó vizsgálatát pedig október 9-én tartották. A Los Angeles-i tűzoltóság október 11-én reggel 8:08-kor kapott riasztást a színésznő otthonához, ahol azonnal megkezdték az életmentést, majd kórházba szállították – azonban már nem tudták megmenteni.