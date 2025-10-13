Megrázó részletek derültek ki Diane Keaton utolsó napjairól

A filmvilágot sokkolta Diane Keaton halála, aki évtizedeken át Hollywood egyik legmeghatározóbb alakja volt. A 79 éves Oscar-díjas színésznőt szombat reggel találták eszméletlenül Los Angeles-i otthonában. A prosztatarák elleni küzdelemhez hasonlóan, Keaton is példaképpé vált: életének utolsó hónapjaiban is méltósággal viselte a szenvedést, szerettei körében búcsúzott.

Diane Keaton

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Diane Keaton halála sokkolta a világot

A Los Angeles-i tűzoltóságot szombat reggel 8 óra után riasztották egy „földön fekvő személyhez” Diane Keaton otthonába. A mentők azonnal kórházba szállították a színésznőt, ám már nem tudták megmenteni. A TMZ által megszerzett 911-es hívás tanúsága szerint a helyzet rendkívül súlyos volt, és perceken múlt az élete. Szerettei megerősítették, hogy Keaton békésen hunyt el otthonában, és arra kérték a nyilvánosságot, hogy hagyják őket csendben gyászolni.

Diane Keaton

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Súlyosan romlott Diane Keaton egészségügyi állapota

Barátai szerint Diane Keaton az elmúlt hónapokban egyre visszahúzódóbb lett, és látványosan lefogyott. Carole Bayer Sager dalszerző elárulta, hogy a januári bozóttüzek után Palm Springsbe költözött, miután háza megsérült. Amikor visszatért, rendkívül soványnak tűnt, és egészségi állapota rohamosan romlott. Egy közeli ismerőse szerint

egy szempillantás alatt összeomlott

, ami mindenkit megdöbbentett, aki ismerte őt.

Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO

Diane Keaton filmjei és szerepei

Diane Keaton a hetvenes évek óta volt a filmipar ikonja. Az Annie Hall című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat kapott, és több mint öt évtizedes karrierje során olyan rendezőkkel dolgozott, mint Woody Allen és Francis Ford Coppola. Tehetségét, eredetiségét és elegáns humorát kollégái és rajongói egyaránt csodálták.

A színésznő utolsó heteit szűk családi körben töltötte, nagy titokban. Al Pacino, aki korábban Keaton partnere és szerelme volt, halála után beismerte: egész életében bánta, hogy nem vette feleségül – írja a Daily Mail.