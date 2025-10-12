Senki sem játszott úgy, mint Diane Keaton – 5 film, amit most mindenki újra megnéz

Tegnap este megrendítő hír rázta meg a filmvilágot: elhunyt Diane Keaton, az amerikai mozi egyik legmeghatározóbb alakja. Több mint öt évtizedes pályafutása során olyan ikonikus szerepeket hagyott maga után, amelyek nemcsak díjakat, hanem milliók szeretetét is elhozták számára. A Diane Keaton-filmek nem csupán történetek — mindegyikben ott volt a színésznő különleges személyisége: az önirónia, az elegancia és a bátor önkifejezés, amellyel generációk példaképévé vált.

Diane Keaton 2017-ben kapta meg az Amerikai Filmintézet (AFI) életműdíját Los Angelesben

Fotó: ROBYN BECK / AFP

Diane Keaton legjobb filmjei, amelyek örökséggé váltak

1. Annie Hall (1977)

Diane Keaton az Annie Hall című film egyik jelenetében — a Diane Keaton-filmek közül ez hozta meg számára az Oscar-díjat, ikonikus stílusával és természetes játékával Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO

Woody Allen kultikus romantikus vígjátéka hozta meg Diane Keaton számára az Oscar-díjat. Annie Hall karaktere a női függetlenség és természetesség szimbóluma lett. A filmben Keaton egy laza, őszinte, mégis mély érzelmekkel teli nőt formált meg, aki saját stílusával divatot teremtett — a férfiöltöny, mellény és kalap kombinációja mára ikonikus jelképpé vált.

Diane Keaton Oscar-díjas szerepe a filmtörténelem egyik legnagyobb hatású alakítása lett.

2. A keresztapa (1972)

Diane Keaton Kay Adamsként A keresztapa című filmben

Fotó: AFP/Paramount Pictures/Alfran Productions

Francis Ford Coppola mesterművében Keaton Kay Adamsként jelent meg, aki Michael Corleone (Al Pacino) mellett a történet lelkiismeretét képviselte. Az általa megformált karakter finoman, mégis erőteljesen mutatta be, hogyan őrlődik egy nő a hatalom, a szerelem és a félelem között.

Diane Keaton a Keresztapában nem csak mellékszereplő volt — ő adta a történet emberi dimenzióját.

3. Minden végzet nehéz (2003)

Diane Keaton a Minden végzet nehéz című romantikus vígjátékban Fotó: Columbia Pictures

A romantikus vígjátékban Jack Nicholson oldalán nyújtott felejthetetlen alakítást. A film arról szólt, hogy a szerelem nem kor kérdése, és Diane Keaton ezzel újra bebizonyította, mennyire természetesen képes eljátszani a valódi érzelmeket.

Golden Globe-díjat is nyert ezért a szerepéért, és ez a film egyben Diane Keaton késői karrierjének csúcspontja is volt.

4. Az örömapa (1991)

Diane Keaton az Az örömapa című családi vígjátékban — szeretetteljes anya szerepében, Steve Martin oldalán, a ’90-es évek egyik legkedveltebb filmjében. Fotó: KPA / KPA

A ’90-es évek egyik legmeghatóbb családi vígjátéka, ahol Steve Martin oldalán Diane Keaton egy szeretetteljes, de határozott édesanyát alakított. A film világszerte közönségkedvenc lett, és megmutatta, hogy Keaton a drámák mellett a könnyedebb műfajokban is otthonosan mozgott.