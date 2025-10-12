Hírlevél

Rendkívüli

Ukrajna haláltusája elkezdődött – Oroszország minden fronton támad

Diane Keaton

Senki sem játszott úgy, mint Diane Keaton – 5 film, amit most mindenki újra megnéz

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Elhunyt Diane Keaton, Hollywood egyik legkülönlegesebb és legszerethetőbb színésznője. A 79 évesen távozó Oscar-díjas művész egész életében újradefiniálta a női karaktereket — Diane Keaton filmjei ma is a természetesség, humor és elegancia megtestesítői.
Diane KeatonszerepOscar-díj

Tegnap este megrendítő hír rázta meg a filmvilágot: elhunyt Diane Keaton, az amerikai mozi egyik legmeghatározóbb alakja. Több mint öt évtizedes pályafutása során olyan ikonikus szerepeket hagyott maga után, amelyek nemcsak díjakat, hanem milliók szeretetét is elhozták számára. A Diane Keaton-filmek nem csupán történetek — mindegyikben ott volt a színésznő különleges személyisége: az önirónia, az elegancia és a bátor önkifejezés, amellyel generációk példaképévé vált.

Diane Keaton
Diane Keaton 2017-ben kapta meg az Amerikai Filmintézet (AFI) életműdíját Los Angelesben
Fotó: ROBYN BECK / AFP

Diane Keaton legjobb filmjei, amelyek örökséggé váltak

1. Annie Hall (1977)

Diane Keaton az Annie Hall című film egyik jelenetében — a Diane Keaton-filmek közül ez hozta meg számára az Oscar-díjat, ikonikus stílusával és természetes játékával.
Woody Allen kultikus romantikus vígjátéka hozta meg Diane Keaton számára az Oscar-díjat. Annie Hall karaktere a női függetlenség és természetesség szimbóluma lett. A filmben Keaton egy laza, őszinte, mégis mély érzelmekkel teli nőt formált meg, aki saját stílusával divatot teremtett — a férfiöltöny, mellény és kalap kombinációja mára ikonikus jelképpé vált.

Diane Keaton Oscar-díjas szerepe a filmtörténelem egyik legnagyobb hatású alakítása lett.

2. A keresztapa (1972)

Diane Keaton Kay Adamsként A keresztapa című filmben
Fotó: AFP/Paramount Pictures/Alfran Productions

Francis Ford Coppola mesterművében Keaton Kay Adamsként jelent meg, aki Michael Corleone (Al Pacino) mellett a történet lelkiismeretét képviselte. Az általa megformált karakter finoman, mégis erőteljesen mutatta be, hogyan őrlődik egy nő a hatalom, a szerelem és a félelem között.

Diane Keaton a Keresztapában nem csak mellékszereplő volt — ő adta a történet emberi dimenzióját.

3. Minden végzet nehéz (2003)

RELEASED: Dec 12, 2003 - Original Film Title: Something's Gotta Give. PICTURED: DIANE KEATON, JACK NICHOLSON, AMANDA PEET.
Diane Keaton a Minden végzet nehéz című romantikus vígjátékban Fotó: Columbia Pictures

A romantikus vígjátékban Jack Nicholson oldalán nyújtott felejthetetlen alakítást. A film arról szólt, hogy a szerelem nem kor kérdése, és Diane Keaton ezzel újra bebizonyította, mennyire természetesen képes eljátszani a valódi érzelmeket.

Golden Globe-díjat is nyert ezért a szerepéért, és ez a film egyben Diane Keaton késői karrierjének csúcspontja is volt.

4. Az örömapa (1991)

'Father of the Bride Part II' by Charles Shyer; starring Diane Keaton, Steve Martin. Made in USA, 1995.
Diane Keaton az Az örömapa című családi vígjátékban — szeretetteljes anya szerepében, Steve Martin oldalán, a ’90-es évek egyik legkedveltebb filmjében. Fotó: KPA / KPA

A ’90-es évek egyik legmeghatóbb családi vígjátéka, ahol Steve Martin oldalán Diane Keaton egy szeretetteljes, de határozott édesanyát alakított. A film világszerte közönségkedvenc lett, és megmutatta, hogy Keaton a drámák mellett a könnyedebb műfajokban is otthonosan mozgott.

Diane Keaton az Örömapa-filmekben is megmutatta: a család és szeretet témája mindig közel állt hozzá.

5. Manhattan (1979)

Diane Keaton a Manhattan című fekete-fehér filmben — elegáns, intellektuális karakterként, aki a New York-i élet és az emberi kapcsolatok bonyolultságát testesítette meg.
Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Jack Rollins and Charles H Joffe


Ebben a fekete-fehér klasszikusban Keaton egy intellektuális újságírónőt játszott, aki a városi élet és az emberi kapcsolatok bonyolultságát jelenítette meg. A film a New York-i hangulat és az emberi lélek kettősségét tökéletesen visszaadta, Keaton alakítása pedig mély nyomot hagyott a nézőkben.

Diane Keaton mindig önmaga volt — bájos, különc, humoros és mélyen emberi. Több mint öt évtizedes pályafutása alatt sosem ment férjhez, mégis generációk számára vált a női függetlenség és önazonosság jelképévé. Diane Keaton filmjei ma már nemcsak alkotások, hanem örök emlékek, amelyek megmutatják, hogy az őszinteség és egyéniség örökké divatban marad.

 

