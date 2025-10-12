Hírlevél

Diane Keaton

Hollywood aranylánya, aki sosem ment férjhez – Diane Keaton szerelmi titkai

Diane Keaton különc stílusával és karrierjével örökre beírta magát Hollywood történetébe. Diane Keaton szerelmi élete körüli legendák évtizedeken át izgalomban tartották a rajongókat. Bár olyan sztárokkal járt, mint Al Pacino, Warren Beatty vagy Woody Allen, végül az önállóságot választotta a házasság helyett, és döntését sosem bánta meg.
Diane Keaton a hetvenes évek filmvilágának egyik legfényesebb csillaga volt. A Keresztapa és az Annie Hall sztárja nemcsak filmjeivel, hanem különleges személyiségével is elbűvölte a közönséget és Hollywood legnagyobb férfisztárjait is – számol be a Daily Mail.

(FILES) Actress Diane Keaton attends Netflix's season 1 premiere of "Green Eggs and Ham" at Hollywood Post 43 on November 3, 2019 in Hollywood, California. According to People magazine reports on October 11, 2025, US actress Diane Keaton, known for her Oscar-winning performance in 1977's "Annie Hall" and her role in "The Godfather" films, has died at age 79. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Diane Keaton a függetlenséget választotta, nem a házasságot
Fotó: VALERIE MACON / AFP

Woody Allen – a múzsa és a barát

A színésznő és Woody Allen 1969-ben szerettek egymásba, amikor Keaton szerepelt Allen Broadway-darabjában, a Play It Again, Samben (Játszd újra, Sam). Bár kapcsolatuk rövid volt, barátságuk évtizedeken át tartott. Keaton később nyolc filmben is együtt dolgozott vele, köztük az Oscar-díjas Annie Hallban.

Al Pacino – a Keresztapa románca

A Keresztapa forgatásán szövődött meg Diane Keaton és Al Pacino kapcsolata. A színésznő évekkel később is szenvedélyesen beszélt róla, „lenyűgözőnek, szellemesnek és elbűvölőnek” nevezve. Kapcsolatuk azonban végül azért ért véget, mert Pacino nem akart házasságot – Keaton pedig nem akarta feladni a függetlenségét.

Warren Beatty – rövid, de emlékezetes szerelem

Keaton 1981-ben forgatta Beattyvel a Reds című filmet, ahol rövid, ám intenzív románc bontakozott ki köztük. A színésznő évekkel később is elismerően beszélt róla: „gyönyörű, titokzatos és zseniális”.

Diane Keaton függetlensége 

Diane Keaton sosem ment férjhez, és ezt soha nem bánta meg. Több interjúban elmondta, hogy számára a függetlenség és az önazonosság fontosabb volt, mint bármilyen társadalmi elvárás. 50 évesen örökbe fogadta lányát, Dextert, majd 55 évesen fiát, Duke-ot, és boldog, teljes életet élt egyedülálló anyaként is.

Senki sem játszott úgy, mint Diane Keaton – 5 film, amit most mindenki újra megnéz. Részletek az Origo oldalán.

 

