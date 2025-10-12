Hollywood aranylánya, aki sosem ment férjhez – Diane Keaton szerelmi titkai

Diane Keaton a hetvenes évek filmvilágának egyik legfényesebb csillaga volt. A Keresztapa és az Annie Hall sztárja nemcsak filmjeivel, hanem különleges személyiségével is elbűvölte a közönséget és Hollywood legnagyobb férfisztárjait is – számol be a Daily Mail.

Diane Keaton a függetlenséget választotta, nem a házasságot

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Woody Allen – a múzsa és a barát

A színésznő és Woody Allen 1969-ben szerettek egymásba, amikor Keaton szerepelt Allen Broadway-darabjában, a Play It Again, Samben (Játszd újra, Sam). Bár kapcsolatuk rövid volt, barátságuk évtizedeken át tartott. Keaton később nyolc filmben is együtt dolgozott vele, köztük az Oscar-díjas Annie Hallban.

Al Pacino – a Keresztapa románca

A Keresztapa forgatásán szövődött meg Diane Keaton és Al Pacino kapcsolata. A színésznő évekkel később is szenvedélyesen beszélt róla, „lenyűgözőnek, szellemesnek és elbűvölőnek” nevezve. Kapcsolatuk azonban végül azért ért véget, mert Pacino nem akart házasságot – Keaton pedig nem akarta feladni a függetlenségét.

Warren Beatty – rövid, de emlékezetes szerelem

Keaton 1981-ben forgatta Beattyvel a Reds című filmet, ahol rövid, ám intenzív románc bontakozott ki köztük. A színésznő évekkel később is elismerően beszélt róla: „gyönyörű, titokzatos és zseniális”.

Diane Keaton függetlensége

Diane Keaton sosem ment férjhez, és ezt soha nem bánta meg. Több interjúban elmondta, hogy számára a függetlenség és az önazonosság fontosabb volt, mint bármilyen társadalmi elvárás. 50 évesen örökbe fogadta lányát, Dextert, majd 55 évesen fiát, Duke-ot, és boldog, teljes életet élt egyedülálló anyaként is.