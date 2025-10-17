Hírlevél

Diane Keaton

Nem fogja elhinni, kire hagyta vagyonát Diane Keaton

Diane Keaton imádott golden retrieverét, Reggie-t nevezte meg örökösének. Diane Keaton végrendeletében gondoskodott kedvencéről, 5 millió dollárt (kb. 1,8 milliárd forintot) hagyva rá. A gesztus jól mutatja, mennyire szoros kötelék fűzte kedvencéhez.
Diane Keaton mindig is híres volt különc, mégis szerethető személyiségéről. Pályafutása során nemcsak az Annie Hall vagy A Keresztapa című filmekben nyújtott felejthetetlen alakítást, hanem Hollywood egyik legstílusosabb ikonjává is vált. Ám a fényűző karrier és a vörös szőnyeges sikerek mögött egy másik, bensőséges oldalát is megismerhették követői: a hűséges gazdit, aki 2020-ban örökbefogadta Reggie-t, a golden retrievert.

(FILES) Actress Diane Keaton attends the Premiere of "Love the Coopers", in Los Angeles, California, on November 12, 2015. According to People magazine reports on October 11, 2025, US actress Diane Keaton, known for her Oscar-winning performance in 1977's "Annie Hall" and her role in "The Godfather" films, has died at age 79. (Photo by Valerie MACON / AFP)
Diane Keaton 5 millió dollárt hagyott Reggie-re végrendeletében - Fotó: VALERIE MACON / AFP

Diane Keaton és kutyája, Reggie elválaszthatatlanok voltak

A 79 éves korában, október 11-én elhunyt Oscar-díjas színésznő végrendeletében külön alapot hozott létre kutyája gondozására. A RadarOnline információi szerint Keaton vagyona mintegy 100 millió dollár (kb. 36 milliárd forint) volt, ebből 5 milliót (kb. 1,8 milliárd forintot) különített el Reggie számára. A források szerint a színésznő mindig is komolyan vette az állatvédelmet, és biztos akart lenni abban, hogy halála után sem kerül veszélybe szeretett négylábú barátja jóléte.

Keaton utolsó Instagram-bejegyzése Állatok Világnapján született, ahol Reggie-vel pózolt, és a poszt alá csak ennyit írt: „A szívem négy lábon.” Ez a megható mondat ma már szinte búcsúüzenetként hat rajongóira, akik most újra és újra felidézik a színésznő emberségét és mély szeretetét kedvence iránt.

Kiszivárgott a halotti bizonyítvány – ez okozta Diane Keaton halálát. Rászletek az Origo oldalán.

 

