Nem fogja elhinni, kire hagyta vagyonát Diane Keaton

Diane Keaton mindig is híres volt különc, mégis szerethető személyiségéről. Pályafutása során nemcsak az Annie Hall vagy A Keresztapa című filmekben nyújtott felejthetetlen alakítást, hanem Hollywood egyik legstílusosabb ikonjává is vált. Ám a fényűző karrier és a vörös szőnyeges sikerek mögött egy másik, bensőséges oldalát is megismerhették követői: a hűséges gazdit, aki 2020-ban örökbefogadta Reggie-t, a golden retrievert.

Diane Keaton 5 millió dollárt hagyott Reggie-re végrendeletében - Fotó: VALERIE MACON / AFP

Diane Keaton és kutyája, Reggie elválaszthatatlanok voltak

A 79 éves korában, október 11-én elhunyt Oscar-díjas színésznő végrendeletében külön alapot hozott létre kutyája gondozására. A RadarOnline információi szerint Keaton vagyona mintegy 100 millió dollár (kb. 36 milliárd forint) volt, ebből 5 milliót (kb. 1,8 milliárd forintot) különített el Reggie számára. A források szerint a színésznő mindig is komolyan vette az állatvédelmet, és biztos akart lenni abban, hogy halála után sem kerül veszélybe szeretett négylábú barátja jóléte.

Keaton utolsó Instagram-bejegyzése Állatok Világnapján született, ahol Reggie-vel pózolt, és a poszt alá csak ennyit írt: „A szívem négy lábon.” Ez a megható mondat ma már szinte búcsúüzenetként hat rajongóira, akik most újra és újra felidézik a színésznő emberségét és mély szeretetét kedvence iránt.