P Diddy

Könnyek között kérte áldozatai bocsánatát, mégis súlyos ítéletet kapott P. Diddy

A rapper és énekes most több mint négy évet tölt rács mögött. P. Diddy börtönbüntetés elé néz, miután elítélték prostitúcióval kapcsolatos ügyei miatt.
A világhírű rapper és énekes, P. Diddy 50 hónap börtönbüntetést kapott, miután a bíróság bűnösnek találta a prostitúcióval kapcsolatos ügyekben. Az ítélet súlyos csapás karrierjére és hírnevére, a botrány hónapok óta lázban tartja a közvéleményt.

US producer-musician Sean "Diddy" Combs poses with the Global Icon award in the press room during the MTV Video Music Awards at the Prudential Center in Newark, New Jersey, on September 12, 2023. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Sean "Diddy" Combs a vádpontok egy részében bűnösnek bizonyult – prostitúciós ügyekben mondta ki vétkesnek a bíróság
Fotó: AFP/AFP or licensors

P. Diddyt elítélték: négy év börtön vár a rapperre

Több mint egy évvel azután, hogy volt barátnője súlyos vádakat fogalmazott meg ellene, P. Diddy megkapta ítéletét. A New York-i bíróság 50 hónap börtönre és 500 ezer dolláros (160 millió forint) pénzbírságra ítélte a rappert. Az ítélethirdetés előtt könnyek között fordult áldozataihoz és családjához, bocsánatot kérve tetteiért.

Az esküdtszék már a nyáron két vádpontban bűnösnek találta az énekest, de egészen mostanáig kellett várni a büntetés kihirdetésére.

 Sean „Diddy” Combsot bűnösnek mondták ki abban, hogy nőket – köztük Cassandra Venturát és egy „Jane” néven azonosított nőt – valamint férfi szexmunkásokat szállíttatott az Egyesült Államokon belül, prostitúció céljából. Ezeket úgynevezett „freak-off” találkozókra szervezte.

(FILES) Singer and model Cassie Ventura (L) and Rap mogul P Diddy (aka Sean Combs) arrive for the traditionnal Clive Davis party on the eve of the 60th Annual Grammy Awards on January 28, 2018, in New York. Sean "Diddy" Combs's former partner Casandra Ventura told jurors at the music mogul's sex trafficking trial on May 13, 2025, how he subjected her to "disgusting" and "humiliating" drug-fueled, marathon group sex sessions. Ventura also detailed beatings and abuse at the hands of Combs in bombshell testimony that underpins much of the prosecution's case against the music industry figure, who is alleged to have used violence and blackmail to manipulate women over many years. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Bár júliusban az esküdtszék felmentette az emberkereskedelem és a bűnszervezetben való részvétel vádja alól, most elítélték a prostitúcióval összefüggő tettei miatt. Arun Subramanian bíró hangsúlyozta, hogy 

P. Diddy hatalmát és hírnevét arra használta, hogy áldozatait kiszolgáltatott helyzetbe hozza. Ezért szabott ki 50 hónap börtönt és félmillió dollár bírságot.

A rapper az ítélethirdetés alatt rezzenéstelenül ült, majd családjára és barátaira nézett. Szótlanul, de egyértelműen jelezte: „Szeretlek titeket, sajnálom.”

Az ítéletről beszámolt a BBC.

 

