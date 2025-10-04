Könnyek között kérte áldozatai bocsánatát, mégis súlyos ítéletet kapott P. Diddy

A világhírű rapper és énekes, P. Diddy 50 hónap börtönbüntetést kapott, miután a bíróság bűnösnek találta a prostitúcióval kapcsolatos ügyekben. Az ítélet súlyos csapás karrierjére és hírnevére, a botrány hónapok óta lázban tartja a közvéleményt.

Sean "Diddy" Combs a vádpontok egy részében bűnösnek bizonyult – prostitúciós ügyekben mondta ki vétkesnek a bíróság

Fotó: AFP/AFP or licensors

P. Diddyt elítélték: négy év börtön vár a rapperre

Több mint egy évvel azután, hogy volt barátnője súlyos vádakat fogalmazott meg ellene, P. Diddy megkapta ítéletét. A New York-i bíróság 50 hónap börtönre és 500 ezer dolláros (160 millió forint) pénzbírságra ítélte a rappert. Az ítélethirdetés előtt könnyek között fordult áldozataihoz és családjához, bocsánatot kérve tetteiért.

Az esküdtszék már a nyáron két vádpontban bűnösnek találta az énekest, de egészen mostanáig kellett várni a büntetés kihirdetésére.

Sean „Diddy” Combsot bűnösnek mondták ki abban, hogy nőket – köztük Cassandra Venturát és egy „Jane” néven azonosított nőt – valamint férfi szexmunkásokat szállíttatott az Egyesült Államokon belül, prostitúció céljából. Ezeket úgynevezett „freak-off” találkozókra szervezte.

Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Bár júliusban az esküdtszék felmentette az emberkereskedelem és a bűnszervezetben való részvétel vádja alól, most elítélték a prostitúcióval összefüggő tettei miatt. Arun Subramanian bíró hangsúlyozta, hogy

P. Diddy hatalmát és hírnevét arra használta, hogy áldozatait kiszolgáltatott helyzetbe hozza. Ezért szabott ki 50 hónap börtönt és félmillió dollár bírságot.

A rapper az ítélethirdetés alatt rezzenéstelenül ült, majd családjára és barátaira nézett. Szótlanul, de egyértelműen jelezte: „Szeretlek titeket, sajnálom.”

Az ítéletről beszámolt a BBC.