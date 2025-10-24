Hírlevél

Rendkívüli!

Brüsszel végre igazat mondott – csúfos beismerés ez

dinoszaurusz

Új bizonyítékot találtak a tudósok a dinók kihalásával kapcsolatban

1 órája
Tudósok Új-Mexikóban felfedezték az utolsóként élő dinoszauruszok ősleleteit, amelyek azt bizonyítják, hogy a fajok még virágkorukat élték, amikor az aszteroida 66 millió évvel ezelőtt becsapódott a Földbe. A dinoszauruszok erősek és sokfélék voltak.
dinoszauruszkutatáseredménye

A Edinburghi Egyetem kutatóinak vizsgálata szerint a területen sokféle dinoszaurusz élt a végzetes napon, köztük a hatalmas Alamosaurus, amely a kék bálnához hasonló méretű volt – számolt be a Daily Mail

A dinoszauruszok virágkorukat élték a Földön kihalásuk előtt – Fotó: Unsplash
A dinoszauruszok virágkorukat élték a Földön kihalásuk előtt
Fotó: Unsplash

Tíz fajta dinoszauruszt elemeztek

A kutatók mintegy tíz különböző faj maradványait elemezték, köztük a T. Rexet, az Ojoceratopsot és a Dineobellatort. Az elemzés szerint ezek az állatok éppen a katasztrófa előtti időszakban éltek, legfeljebb 300 ezer évvel a becsapódás előtt.

Ezek az ősmaradványok azt mutatják, hogy a dinoszauruszok nem voltak hanyatlásban, hanem erősek és sokfélék voltak egészen a becsapódás pillanatáig”

– mondta Steve Brusatte professzor, a tanulmány társszerzője.

Brusatte szerint amikor az aszteroida elérte a Földet, „a pusztítás elképzelhetetlen volt, a hő, a tűzesők és a sötétség évekig tartottak”.

A felfedezés megdönti azt az elméletet, hogy a dinoszauruszok lassú kihalás felé tartottak, és új bizonyítékot ad arra, hogy a kihalásukat egy hirtelen, kozmikus katasztrófa okozta. 

Nemrégen rendkívül furcsa, páncélos, tüskés dinoszauruszfajt azonosítottak a kutatók

 

 

