Új bizonyítékot találtak a tudósok a dinók kihalásával kapcsolatban

A Edinburghi Egyetem kutatóinak vizsgálata szerint a területen sokféle dinoszaurusz élt a végzetes napon, köztük a hatalmas Alamosaurus, amely a kék bálnához hasonló méretű volt – számolt be a Daily Mail.

A dinoszauruszok virágkorukat élték a Földön kihalásuk előtt

Fotó: Unsplash

Tíz fajta dinoszauruszt elemeztek

A kutatók mintegy tíz különböző faj maradványait elemezték, köztük a T. Rexet, az Ojoceratopsot és a Dineobellatort. Az elemzés szerint ezek az állatok éppen a katasztrófa előtti időszakban éltek, legfeljebb 300 ezer évvel a becsapódás előtt.

Ezek az ősmaradványok azt mutatják, hogy a dinoszauruszok nem voltak hanyatlásban, hanem erősek és sokfélék voltak egészen a becsapódás pillanatáig”

– mondta Steve Brusatte professzor, a tanulmány társszerzője.

Brusatte szerint amikor az aszteroida elérte a Földet, „a pusztítás elképzelhetetlen volt, a hő, a tűzesők és a sötétség évekig tartottak”.

A felfedezés megdönti azt az elméletet, hogy a dinoszauruszok lassú kihalás felé tartottak, és új bizonyítékot ad arra, hogy a kihalásukat egy hirtelen, kozmikus katasztrófa okozta.

