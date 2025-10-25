Brutális haláleset történt a vidámparkban – 10 nap alatt ez a harmadik!

A Disney World mostanra nemcsak a varázslatról, hanem a gyászról is elhíresült. Kevesebb mint két hét alatt három ember halt meg a floridai üdülőkomplexumban, köztük egy férfi, akit a híres Contemporary Resort udvarán találtak holtan. A rendőrség egyelőre nem közölt hivatalos okot, de szemtanúk szerint a helyszínt lezárták, és a vendégeket arra kérték, ne nézzenek ki az ablakon, miközben a nyomozók dolgoztak – írja a NewyorkPost.

Látogatók érkeznek a Disney World egyik népszerű boltjába Floridában — a varázslat birodalmát most tragédiák árnyékolják be. Fotó: RONALDO SILVA / NurPhoto

Disney World újabb tragédiája sokkolta a vendégeket

A mostani haláleset ugyanabban a szállodában történt, ahol nemrég egy Disney-rajongó nő, Summer Equitz, a 31 éves chicagói vendég vetett véget életének az ikonikus A-alakú toronyból leugorva. A nő korábban ott házasodott meg, majd mézesheteit is a Disney Worldben töltötte.

Mindössze pár nappal később egy hatvanas éveiben járó férfi lett rosszul a Fort Wilderness Resort & Campground területén, őt kórházba szállították, de életét már nem tudták megmenteni.

A Contemporary Resort — ahol az újabb haláleset is történt — az egyik legdrágább és legismertebb hotel a Disney World területén. Szobái éjszakánként több mint 370 000 forintba kerülnek, a monorail vasút pedig közvetlenül a lobbyba fut be.

Szakértők szerint nem véletlen

Jim Hill, a „Disney Dish” podcast műsorvezetője korábban arról beszélt, hogy a Contemporary Resort különös hírnévre tett szert:

Vannak, akik mély depresszióban élnek, de mielőtt elbúcsúznának az élettől, még egy utolsó boldog családi emléket akarnak. Ezért a Disney Worldbe mennek, és gyakran pont ebbe a hotelbe foglalnak szobát.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi állhat a legutóbbi tragédiák hátterében.

A közelmúltban még tűz is ütött ki.