Halál meseországban: két hét alatt hárman haltak meg Disney Worldben

Az utóbbi két hétben már a harmadik halálesetet jegyezték fel Floridában a Walt Disney World üdülőkomplexumban. A legfrissebb esetben egy hatvanas éveiben járó férfit találtak holtan a Disney’s Contemporary Resort területén, az Orlando melletti Disney-birtokon.

A legvarázslatosabb hely a földön - olvasható a táblán a floridai Walt Disney World bejáratánál

Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Orange megyei orvosszakértői hivatal vizsgálja a halál körülményeit, de a rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezűséget. A férfit felesége találta mozdulatlanul az ágyban, majd azonnal értesítette a hatóságokat.

A kiérkező mentők újraélesztették a férfit, de az életét már nem tudták megmenteni. A halál pontos oka egyelőre ismeretlen, az orvosszakértői vizsgálat eredményét még nem hozták nyilvánosságra – írja a Independent.

Színész is meghalt Disney Worldben

Ez már a harmadik tragédia a Disney Worldben rövid időn belül. Október közepén a színész Summer Equitz holttestét találták meg ugyanennek a szállodának a közelében. A hatóságok feltételezett öngyilkosságról számoltak be. Egy korábbi esetben pedig egy Wisconsinból érkezett férfi zuhant le a szálloda egyik emeletéről, és a helyszínen életét vesztette. A tragikus események sora nemcsak Floridában történt: a Disneyland kaliforniai parkjában is meghalt egy hatvan év körüli nő október elején, miután részt vett a Haunted Mansion nevű látványosságon.

A rövid időn belül bekövetkezett három haláleset sokkolta a látogatókat, hiszen a Disney-parkokat világszerte meseországnak nevezik, a biztonság és a felhőtlen szórakozás szimbólumaként tartják számon. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták: eddig egyik esetben sem merült fel bűncselekmény gyanúja, a halálesetek vélhetően orvosi vagy egyéb személyes okokra vezethetők vissza.