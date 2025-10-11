Hoppá! Az év csoportképét készítették el a kommandósok

Hírlevél

Törökország sikeresen elérte az egyik legismertebb nemzetközi drogbáró, Abdullah Alp Üstün – ismertebb nevén Don Vito – kiadatását az Egyesült Arab Emírségekből. A török hatóságok szerint a férfi az CHROOKE nevű bűnszervezet vezetője volt, amely drogkereskedelemből származó pénzeket mosott tisztára világszerte.
A török belügyminiszter, Ali Yerlikaya bejelentette, hogy Abdullah Alp Üstün, akit a nemzetközi alvilágban Don Vito néven ismernek, Törökországba került az Egyesült Arab Emírségekből. A hírt a Haberler török hírügynökség közölte.

Forrás: haberler.com

A tárcavezető tájékoztatása szerint Üstün ellen az Interpol „vörös körözést” adott ki, miután a hatóságok pénzmosás és bűnszervezet létrehozása miatt keresték.

A Don Vito fedőnevű bűnöző a CHROOKE nevű nemzetközi bűnszervezet vezetője volt, amely kábítószer-kereskedelemből származó bevételeket tisztára mosva működött több kontinensen – mondta Yerlikaya.

A miniszter hozzátette, hogy a nyomozás során az alvilági hálózat pénzügyi műveleteiért felelős Hasan Lala is elfogásra került, akit szintén kiadtak Törökországnak.

 

