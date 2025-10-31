Ezt a videót látnia kell! Olyat tett Trump, amit évente csak egyszer!

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump idén is csatlakozott a Fehér Ház halloweeni hagyományaihoz. A gyerekek különféle jelmezekben érkeztek – voltak kis szuperhősök, boszorkányok és tündérek is –, az elnök pedig személyesen kínálta meg őket csokoládéval. A jelenetről készült felvétel hamar felkapott lett az interneten.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

Halloween alkalmából csokit osztott az amerikai elnök

Donald Trump jókedvűen fogadta a gyerekeket, és egyesével adta át nekik az édességeket. A videón jól látszik, hogy az elnök igyekezett mindenkivel váltani néhány szót, miközben a kicsik lelkesen mutogatták jelmezeiket.

Trump pulls his own trick-or-treat on kids. pic.twitter.com/LPVDE91gN7 — Daily Mail (@DailyMail) October 31, 2025

A Fehér Ház halloweeni ünnepsége hosszú évek óta hagyomány, amelyet minden amerikai elnök másképp tesz emlékezetessé. Trump idén elegáns, klasszikus stílusban fogadta a látogatókat, a díszítés narancsszínű fényekkel és tökökkel idézte az ünnep hangulatát – a kalandos eseményről beszámolt az AP News.

A korábbi amerikai elnök, Joe Biden máshogy gondolkozott

Donald Trump előtti demokrata elnök, Joe Biden teljesen máshogy fogta meg a halloween ünnepét. Három kisgyermeket is megharapott tavalya Fehér Ház hagyományos halloweeni rendezvényén. A szülők jó képet vágtak az incidenshez...

A halloween az ősi kelta Samhain ünnepből ered, amikor az élők és a holtak világa találkozott, de ma már világszerte különféle formában ünneplik. Az idők során az ünnep elveszítette vallásos jellegét, és inkább a szórakozás, a jelmezek és a közösségi élmények ünnepévé vált.