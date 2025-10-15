Egy ősi prófécia hihetetlen dolgot jövendölt Trumpról!

Donald Trumppal azonosítják sokan az ősi dél-nyugat amerikai Hopi indiántörzs mitikus próféciáját.

Donald Trump a híressé vált piros sapkájában

Fotó: KYLE MAZZA / NurPhoto

Egyre több összeesküvés-elmélet hívő és spirituális érdeklődésű ember hiszi azt, hogy az amerikai őslakók évszázadokkal ezelőtt megjövendölték a szőke üzletember politikai felemelkedését.

A jövendölés középpontjában egy titokzatos figura áll, akit a hopik „piros sapkás vezetőként” emlegetnek. Ezek után nem meglepő, hogy sokan Trumpra, és az ő ikonikus „Make America Great Again” sapkájára asszociálnak – írja a Daily Mail.

További misztikus elemek is társultak ehhez a jövendöléshez. Egyes vélekedések szerint Trump nem egyedül érkezett, hanem más „segítőkkel” – például Elon Muskhoz hasonló technológiai újítókkal –, akik együtt egy új korszak hajnalát jelölik. Az alternatív nézetek szerint Trump és társai a modern kor prófétái, akik a Hopi jóslat újraértelmezett beteljesítői lehetnek.

Donald Trump a szent táblákat is értheti

Amúgy ezt a jóslatot eredetileg Thomas Banyacya, a hopik szellemi vezetője hozta nyilvánosságra, aki az 1992-ben az ENSZ-ben is felszólalt a Hopi tanítások nevében. Banyacya 90 éves korában, 1999-ben meghalt, és bár Trumpot még ismerhette, de azt nem tudhatta, hogy később milyen sapkája lesz. A legenda szerint a „piros sapkás” figura képes értelmezni a szent Tiponi táblákat, és elhozza a világ számára az igazság idejét. Egyes értelmezések szerint ez az ember lehet az, akit a hopik csak „Igaz Fehér Testvérként” emlegetnek, akinek eljövetelét évezredeken át várták. A legenda szerint, ha keletről érkezik, a megtisztulás kevésbé lesz fájdalmas, de ha nyugatról, akkor pusztulás és káosz kíséri majd. Nos, ha úgy nézzük, akkor az Amerikai Egyesület Államok elnöke a keleti parton alapozta meg a birodalmát, ott élte, éli az élete nagy részét.

Végső soron nem tudni biztosan, hogy valóban létezett-e egy ilyen konkrét jóslat, és ha igen, annak valóban Trumphoz van-e köze. Mindenesetre a misztikum és politika keveredése izgalmas táptalajt ad a spekulációknak, különösen egy olyan korszakban, amikor sokan keresnek mélyebb értelmet a világ történései mögött.