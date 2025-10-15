Hírlevél

Rendkívüli!

Az oroszok keményen odaléptek – komoly vádakkal illették a felfuvalkodott Nyugatot

Donald Trump

Egy ősi prófécia hihetetlen dolgot jövendölt Trumpról!

Egy ősi Hopi indián prófécia újra felkeltette a közvélemény érdeklődését: állítólag egy „piros sapkát viselő” vezető fog felbukkanni egy világméretű megtisztulás idején. Sokan úgy vélik, hogy ez az alak Donald Trump személyében testesül meg.
Donald TrumpelnökHopiindián törzsjóslatusa

Donald Trumppal azonosítják sokan az ősi dél-nyugat amerikai Hopi indiántörzs mitikus próféciáját.

Former President of the United States Donald Trump played golf in the LIV Golf Washington DC Pro-Am Round at Trump National Golf Club Washington DC in Sterling, Virginia, United States on May 25, 2023. (Photo by Kyle Mazza/NurPhoto) (Photo by Kyle Mazza / NurPhoto via AFP)
Donald Trump a híressé vált piros sapkájában
Fotó: KYLE MAZZA / NurPhoto

Egyre több összeesküvés-elmélet hívő és spirituális érdeklődésű ember hiszi azt, hogy az amerikai őslakók évszázadokkal ezelőtt megjövendölték a szőke üzletember politikai felemelkedését. 

A jövendölés középpontjában egy titokzatos figura áll, akit a hopik „piros sapkás vezetőként” emlegetnek. Ezek után nem meglepő, hogy sokan Trumpra, és az ő ikonikus „Make America Great Again” sapkájára asszociálnak – írja a Daily Mail.

További misztikus elemek is társultak ehhez a jövendöléshez. Egyes vélekedések szerint Trump nem egyedül érkezett, hanem más „segítőkkel” – például Elon Muskhoz hasonló technológiai újítókkal –, akik együtt egy új korszak hajnalát jelölik. Az alternatív nézetek szerint Trump és társai a modern kor prófétái, akik a Hopi jóslat újraértelmezett beteljesítői lehetnek.

Donald Trump a szent táblákat is értheti

Amúgy ezt a jóslatot eredetileg Thomas Banyacya, a hopik szellemi vezetője hozta nyilvánosságra, aki az 1992-ben az ENSZ-ben is felszólalt a Hopi tanítások nevében. Banyacya 90 éves korában, 1999-ben meghalt, és bár Trumpot még ismerhette, de azt nem tudhatta, hogy később milyen sapkája lesz. A legenda szerint a „piros sapkás” figura képes értelmezni a szent Tiponi táblákat, és elhozza a világ számára az igazság idejét. Egyes értelmezések szerint ez az ember lehet az, akit a hopik csak „Igaz Fehér Testvérként” emlegetnek, akinek eljövetelét évezredeken át várták. A legenda szerint, ha keletről érkezik, a megtisztulás kevésbé lesz fájdalmas, de ha nyugatról, akkor pusztulás és káosz kíséri majd. Nos, ha úgy nézzük, akkor az Amerikai Egyesület Államok elnöke a keleti parton alapozta meg a birodalmát, ott élte, éli az élete nagy részét.

Végső soron nem tudni biztosan, hogy valóban létezett-e egy ilyen konkrét jóslat, és ha igen, annak valóban Trumphoz van-e köze. Mindenesetre a misztikum és politika keveredése izgalmas táptalajt ad a spekulációknak, különösen egy olyan korszakban, amikor sokan keresnek mélyebb értelmet a világ történései mögött.

 

