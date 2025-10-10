Most érkezett! Donald Trump kórházba került!

Donald Trump kórházba került. Az Amerikai Egyesült Államok elnökét a Walter Reed Orvosi Központba szállították, az éves rutin ellenőrzése – habár idén már másodszor esik át ezeken a vizsgálatokon – írja a DailyMail.

Donald Trump kórházi látogatásra ment az éves rutinellenőrzésére. Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump kórházi rutinellenőrzése idén már a második

Trump legutóbb áprilisban vett részt a rutinellenőrzésen, ahol az orvosai szerint kiváló kognitív és fizikai állapotban volt.

A 79 éves elnöknél korábban krónikus vénás elégtelenséget diagnosztizáltak, ami növeli a vérrögképződés kockázatát. A vénás elégtelenség általában a lábakban jelentkező visszérproblémák következménye, amikor a vénabillentyűk nem zárnak megfelelően.

Az amerikai elnök az Ovális irodában nemrégiben azt nyilatkozta, hogy nagyon jól érzi magát.

„Testileg nagyon jól érzem magam. Szellemileg is nagyon jól érzem magam, szerintem remek formában vagyok” – nyilatkozta.