Hatalmas botrány Lengyelországban! Szabadon engedtek egy terroristát

Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?

Donald Trump megvédte Magyarországot

Donald Trump a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján állt ki Magyarország mellett.
Újságírói kérdésekre válaszolva Donald Trump elmondta, hogy 

"India többé nem fog orosz olajat vásárolni, Magyarország pedig egy kicsit csapdában van, mert csak egy vezetéke van… és szárazföldi ország — nincs tengerük… de India nem fog olajat venni Oroszországtól.”

Az Egyesült Államok elnöke tehát megvédte Magyarország orosz olajvásárlását, miközben az indiait bírálta.

 

 

