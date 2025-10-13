Sokkoló lépésre szánta el magát Trump – ebbe Putyinnak is lesz beleszólása

„Őszintén szólva, lehet, hogy beszélnem kell Oroszországgal a Tomahawkokról. Akarják ők, hogy ezek a rakéták feléjük repüljenek? Nem hiszem. Ezt Zelenszkij elnöknek is megmondtam, mert a Tomahawkok új, agresszív lépést jelentenének” – mondta Donald Trump.

Quantico, 2025. szeptember 30. Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok katonai vezetésének tanácskozásán a tengerészgyalogság virginiai támaszpontján, Quanticóban 2025. szeptember 30-án. MTI/AP/Evan Vucci

Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

Donald Trump Putyinnal beszélne

Trump szerint az Egyesült Államok nem zárja ki, hogy rakétákat adjon át Kijevnek, ha a harcok nem szűnnek meg.

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a Tomahawkok szállításáról is egyeztetett Trumppal, mert szerinte ezzel nyomást lehetne gyakorolni Oroszországra.

„Látjuk és halljuk, hogy Oroszország tart attól, hogy az amerikaiak valóban adhatnak nekünk Tomahawkokat. Ez annak a jele, hogy a nyomásgyakorlás működhet” – mondta Zelenszkij.