Ukrajna aggódhat — Trump váratlan lépése mindent megváltoztat!

Az ukrán elemzők szerint új korszak kezdődhet az Egyesült Államok és Ukrajna kapcsolatában. Leonyid Kucsma korábbi tanácsadója, Oleh Szoszkin arról beszélt saját YouTube-csatornáján, hogy Donald Trump immár látványosan távolságot tart Ukrajnától – írja a Lenta.

Donald Trump viselkedésének változása aggodalmat keltett Ukrajnában — a szakértők szerint ez akár a háború menetét is megváltoztathatja

Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

Szoszkin szerint Volodimir Zelenszkij elnök elszalasztott egy történelmi lehetőséget, amikor Trump alaszkai találkozója után Vlagyimir Putyinnal még tárgyalhatott volna békéről.

A szakértő úgy fogalmazott:

Most valami óriási jelentőségű dolog történt: Trump elküldte Zelenszkijt, Ukrajnával és ezzel a vérontással együtt.

Szoszkin arra is emlékeztetett, hogy Zelenszkij akár Moszkvába is utazhatott volna, hogy tárgyaljon Putyinnal és lezárja a háborút, de inkább az európai támogatásban bízott. Most viszont szerinte Ukrajna egyre inkább magára marad, mert már „senkinek sincs szüksége” rá.

Donald Trump döntései új irányt mutathatnak

A politikai elemzők úgy látják, Donald Trump külpolitikai irányváltása komoly következményekkel járhat. Zelenszkij korábban még arról beszélt, hogy megpróbálja befolyásolni az amerikai elnököt, hogy új szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben. Azonban most úgy tűnik, Washington inkább a saját érdekeit helyezi előtérbe, és visszafogja a közvetlen támogatást.

A szakértők szerint ez a fordulat akár a háború menetének végét is befolyásolhatja, hiszen Ukrajna katonai és gazdasági támogatása szorosan összefüggött az amerikai politikai akarattal.

Korábban írtunk róla, hogy a techmilliárdos Marc Benioff felszólította Donald Trumpot, vezényelje a Nemzeti Gárdát San Franciscóba, és egy interjúban hangsúlyozta: teljes mértékben támogatja az elnök politikáját.