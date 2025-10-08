Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég? Nagyon rossz hír jött Oroszországról és az USA-ról

medence

Drámai mentőakció, a szerencsének köszönheti életét a fuldokló kisfiú

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatéves floridai kisfiú életét mentette meg egy ismeretlen férfi, aki gyorsan és hősiesen reagált, amikor a gyermek a medence aljára süllyedt. Az esetet egy biztonsági kamera is rögzítette, amely megörökítette a drámai mentőakció minden pillanatát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
medenceéletmentésFloridamentőakciódráma

A közösség erejére és a gyors cselekvés fontosságára hívja fel a figyelmet az a drámai mentőakció, amely a napokban történt Floridában.

drámai mentőakció
Ennél a medencénél történt a drámai mentőakció
Fotó: Fort Lauderdale Police Department

Hatéves, fuldokló kisfiút mentett ki a medencéből egy hősies idegen. Roque Ivan Ocampo gyors és bátor beavatkozásának köszönhetően a gyermek megmenekült. 

Az esetet egy biztonsági kamera is rögzítette, amely megörökítette a mentőakció minden pillanatát. A felvételen jól látható, hogy a fiú, Oscar a víz alatt küzd, amikor egy ismeretlen férfi észreveszi a veszélyes helyzetet. Azonnal a medencébe ugrik, és gyorsan kiemeli a gyermeket a vízből, megakadályozva a tragédiát – írja a Fox News

Aztán egy másik járókelő segített Ocamponak kihúzni Oscart a vízből.

A drámai mentőakció tanulsága

A gyerek nem lélegzett, ezért elkezdtem újraéleszteni, s addig csináltam, amíg újra vette a levegőt

 – mondta Ocampo. A kisfiú azóta jól van, és a történet rávilágít arra, mennyire fontos a gyors reagálás vészhelyzetekben. 

Az ismeretlen férfi példája arra ösztönöz mindenkit, hogy bátran és felelősségteljesen cselekedjen, amikor mások élete forog kockán. Ez a hőstett nemcsak a gyermek életét mentette meg, hanem egyben emlékeztető is arra, milyen jelentős szerepe van a közösségi összefogásnak és az odafigyelésnek a mindennapi életünkben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!