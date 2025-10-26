Ön elhinné, hogy droghálózatot irányított ez a szexi bikinis bombázó?

Jelen történetünk Brazíliában kezdődött, ahol a rendőrség letartóztatta a 23 éves Melissa Saidet, akit kábítószerkereskedelemmel vádolnak. A szexi bikini modell és Instagram-sztár szerint a vádak alaptalanok. Nem tagadja, hogy marihuánát szívott (elvégre erről rendszeresen posztolt) de túlzásnak érzi, hogy droghálózatot üzemeltetett volna.

Melissa Said sosem tagadta, hogy marihuánát szívott volna, azonban a drogcsempész hálózatot túlzásnak tartja

Fotó: Instagram/melissasaid

Drogcsempész hálózatot üzemeltetett a brazil bikinis bombázó?

Melissa Said több mint 370 ezer követőt gyűjtött az Instagramon, ahol bikinis képeken pózolt és marihuánás termékeket reklámozott. A rendőrség azonban éveken át figyelte, és végül öt ingatlanát is átkutatta. Állítólag egy droghálózatot üzemeltetett, ami Bahia és Sao Paulo városa között szállított kábítószert.

Az akció során kis mennyiségű marihuánát, hasist, mérlegeket és néhány mobiltelefont találtak. A hatóság szerint ez egy jól szervezett kábítószer-hálózatra utal, de a „drogkirálynő” története inkább egy túl messzire ment influenszer életmódját tükrözi.

A bikni modell képén jól látható, hogy nem egy nyalóka, hanem egy (vélhetően) marihuánás cigaretta van a szájában, amit nagyítóval igyekszik meggyújtani

Fotó: Instagram/melissasaid

A brazil influenszert egy barátja házában fogták el a rendőrök, egy nyugodtnak induló szerdai nap folyamán.

Bikini-clad Brazilian influencer caught after manhunt over allegedly running ‘drug trafficking ring’ https://t.co/s0ckWmXNlX pic.twitter.com/anu6d9XLmV — New York Post (@nypost) October 24, 2025

A vád szerint a fiatal nő a közösségi médiában tippeket adott követőinek arról, hogyan kerüljék el a rendőrséget, és hogyan adjanak át kis (és vélhetően drogokat tartalmazó) csomagokat, hogy azt ne szúrja ki a rendőrség.

Most akár 25 év börtön is várhat rá – bár a lefoglalt mennyiségek és a bizonyítékok alapján sokan kételkednek abban, hogy valóban drogbárónő lenne – az esetről a New York Post beszámolója alapján írtunk.