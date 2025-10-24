Dögös és veszélyes: drogcsempész hálózat vezetésével vádolják a népszerű influenszert

A több mint 341 ezer Instagram-követővel rendelkező nő állítólag kannabisszal kereskedett, valamint pénzmosásban is részt vett. A hatóságok öt helyszínen tartottak razziát, ahol három feltételezett bűntársat őrizetbe vettek, a drogcsempész influenszert azonban nem találták.

A drogcsempész influenszer kannabisszal üzletelt

Fotó: Unsplash

Hosszú börtönévekre számíthat a drogcsempész influenszer

A rendőrök elektronikai eszközöket és készpénzt foglaltak le, valamint gyanús pénzügyi tranzakciókat is feltártak. A nyomozás szerint a banda Bahia és São Paulo államokban tevékenykedett.

Melissa, aki korábban a kannabisz legalizálásáért kampányolt, azóta bujkál. Ha elkapják, akár 25 év börtönre is számíthat.

A Brazilian influencer with over 340,000 Instagram followers has gone on the run after being accused of leading a major drug trafficking ring.



Melissa Said, 23, is the main target of "Operation Erva Afetiva" in the state of Bahia, Brazil. Police allege she runs a criminal gang… pic.twitter.com/HkH1vVLdVc — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 23, 2025

