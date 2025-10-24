Dögös és veszélyes: drogcsempész hálózat vezetésével vádolják a népszerű influenszert

A több mint 341 ezer Instagram-követővel rendelkező nő állítólag kannabisszal kereskedett, valamint pénzmosásban is részt vett. A hatóságok öt helyszínen tartottak razziát, ahol három feltételezett bűntársat őrizetbe vettek, a drogcsempész influenszert azonban nem találták.
Hosszú börtönévekre számíthat a drogcsempész influenszer
A rendőrök elektronikai eszközöket és készpénzt foglaltak le, valamint gyanús pénzügyi tranzakciókat is feltártak. A nyomozás szerint a banda Bahia és São Paulo államokban tevékenykedett.
Melissa, aki korábban a kannabisz legalizálásáért kampányolt, azóta bujkál. Ha elkapják, akár 25 év börtönre is számíthat.
Az ügy felhívta a figyelmet a növekvő drogcsempészeti esetekre is, amelyekben brit fiatalok is érintettek – ezért a hatóságok új megelőző akciót indítottak.
