Trump ismét odacsapott – brutális videón az amerikai hadsereg pusztítása

A venezuelai partok közelében ismét célponttá vált egy drogszállító hajó, amelyet az amerikai hadsereg semmisített meg. Trump kormánya továbbra is a drogkereskedelem ellen indított hadjárat élére áll.

Újabb drogszállító hajót süllyesztettek el Venezuela közelében – Trump keményen fellép

Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

Drogszállító hajót süllyesztettek el

Az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth jelentette be, hogy az amerikai hadsereg flottaegysége légicsapást hajtott végre Venezuela partjai közelében. A célpont egy drogszállító hajó volt, amely állítólag jelentős mennyiségű kábítószert szállított az USA irányába. A támadás során négy férfi halt meg, akiket Hegseth és Donald Trump egyaránt „narkoterroristáknak” nevezett.

Trump félelmetes videót osztott meg a közösségi oldalán

A hadműveletről felvételeket is közzétettek, amelyek azt mutatják, hogyan semmisítette meg az amerikai flotta az elsüllyesztett hajót. Ez már a negyedik akció rövid időn belül, amikor újabb drogszállító hajót sülyesztettek el Venezuela közelében.

🚨 BREAKING: US strikes another alleged drug-trafficking boat near Venezuela, killing 4 pic.twitter.com/vrMSICNuum — Fox News (@FoxNews) October 3, 2025

Trump hangsúlyozta, hogy kormánya nem tűri tovább a drogkereskedelmet. A hivatalos álláspont szerint a drogkartelleket külföldi terrorszervezeteknek tekintik, így katonai célpontnak számítanak.

A fellépés ugyanakkor jogi vitákat váltott ki. Több szakértő rámutatott, hogy a kábítószer-kereskedelem hagyományosan rendészeti ügy, és az amerikai hadsereg bevetése túlzott lépés lehet. Mégis, Trump kormányzata egyre határozottabban folytatja hadjáratát, és a flotta műveletei egyre látványosabbak – számolt be az ABC News.